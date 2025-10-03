Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão số 10

HHTO - Sáng 3/10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Phạm Nguyễn Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Tại lễ phát động, anh Nguyễn Minh Triết kêu gọi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước chung sức, đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên Biển Đông đã tác động mạnh đến nhiều địa phương.

Đặc biệt, bão số 10 (Bualoi) đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người và tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8h00 ngày 2/10/2025, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 nhà đổ, sập; 154.807 nhà hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu, 13.478 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.638 con gia súc, 405.359 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng. Làm sạt lở 20.772 mét kè, bờ sông, bờ biển; 8.264 cột điện bị gãy, đổ.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh, thành phố ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng.

"Hình ảnh những mái nhà tan hoang, những em nhỏ co ro trong mưa lạnh, những người dân trắng tay sau một đêm bão dữ… khiến chúng ta không khỏi xót xa. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi xin chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương; tri ân các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với toàn thể nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi tại các khu vực chịu ảnh hưởng, thiệt hại do mưa bão" - anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi các đồng chí cán bộ đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong và ngoài nước chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều giúp đồng bào vượt qua đau thương, sớm khôi phục nhà cửa, sản xuất, ổn định cuộc sống, để những em nhỏ có thể tiếp tục đến trường.

Đây chính là lúc tuổi trẻ Việt Nam nêu cao trách nhiệm, tình cảm và bản lĩnh tiên phong, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái.

Chương trình phát động trong toàn Đoàn triển khai đến hết ngày 30/10/2025. Ban Bí thư T.Ư Đoàn cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua.