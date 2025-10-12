Nữ sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) gây chú ý ở chung kết Trường Teen 2025

HHTO - Không chỉ gây “bão” mạng xã hội sau phần tranh biện về ứng dụng AI ChatGPT ở vòng Bán kết, Trần Giáp Phương Linh - học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) tiếp tục để lại ấn tượng mạnh tại Chung kết Trường Teen 2025 với phong thái tự tin, lập luận chặt chẽ và một tinh thần học tập truyền cảm hứng.

Cuộc thi tranh biện Trường Teen 2025 vừa khép lại mùa thứ 8 bằng trận Chung kết giữa hai đội THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) và THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

Kiến nghị của trận đấu năm nay - “Các cuộc thi mang tính cạnh tranh dành cho học sinh cần được chấm dứt” - đã mở ra những màn tranh biện căng thẳng, nhiều lập luận bất ngờ.

Trong vai trò người nói thứ hai của đội Phản đối, Giáp Linh thể hiện phong thái điềm tĩnh, lập luận mạch lạc cùng những ví dụ gần gũi. Câu nói của Linh được khán giả chia sẻ rộng rãi sau chương trình: “Nếu không rèn luyện cạnh tranh trong không gian an toàn của giáo dục, ngày mai ra đời, chúng ta sẽ lấy gì để thích nghi?”.

Cùng với lập trường của Phe phản đối kiến nghị, cho rằng các cuộc thi cạnh tranh dành cho học sinh vẫn có những lợi ích nhất định trong hành trình chinh phục tri thức, đồng thời là cơ hội cho nhiều học sinh nghèo phấn đấu vươn lên trong học tập, phần trình bày của Linh góp phần giúp đội Lê Quý Đôn (Gia Lai) giành chiến thắng chung cuộc và trở thành Quán quân Trường Teen 2025.

Được sản xuất bởi VTV7 - Đài Truyền hình Việt Nam và Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Trường Teen là sân chơi tranh biện quen thuộc với học sinh THPT toàn quốc. Chương trình mang đến cơ hội rèn luyện tư duy phản biện, khả năng diễn đạt và tinh thần tranh luận tích cực Tại mùa giải năm nay, đội Quán quân học bổng 75% (tương đương hơn 750 triệu đồng) do Đại học BUV trao tặng.

Gương mặt Đoàn viên tiêu biểu của Gia Lai

Trước khi được chú ý ở Trường Teen, Trần Giáp Phương Linh đã là một gương mặt tích cực trong môi trường học đường: Đại sứ Văn hóa đọc 2021, Gương mặt trẻ tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định (2022), đại biểu tham dự Phiên họp Quốc hội trẻ em, đồng thời là cán bộ Đoàn năng nổ tại trường.

Ở trận chung kết, Linh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, chọn cách diễn đạt rõ ràng, từng lớp dẫn chứng để “mở khóa” vấn đề thay vì tranh luận cảm tính. Câu nói được chia sẻ nhiều sau chương trình: “Nếu không rèn luyện cạnh tranh trong không gian an toàn của giáo dục, ngày mai ra đời, chúng ta lấy gì để thích nghi?” - cho thấy quan điểm sâu của một nữ sinh lớp 12.

Ngoài sân khấu, Linh chia sẻ về mục tiêu của mình, đó là cùng các bạn trong đội thi của mình lan toả những giá trị của tranh biện, được lắng nghe, được học cùng bạn bè, và tiếp tục đóng góp cho các hoạt động thanh thiếu nhi tại địa phương.