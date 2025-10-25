Điểm cầu Chung kết năm Olympia 25 trước giờ G: 4 MC sẵn sàng, tập duyệt rộn ràng

HHTO - Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào sáng mai 26/10/2025. Hiện tại, 4 điểm cầu - Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Hà Nội đều đã sẵn sàng.

Trước ngày 22/10, địa điểm đặt cầu truyền hình Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 đã được ấn định tại Phu Văn Lâu - Nghênh Lương Đình (Huế). Tuy nhiên, ban tổ chức điểm cầu đã quyết định đổi sang Nhà hát Sông Hương nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống ảnh hưởng từ cơn bão số 12 và hoàn lưu sau bão. Việc ứng phó sớm giúp ekip di dời thiết bị kỹ thuật nhanh chóng, giữ nguyên nội dung, thời lượng chương trình.

Buổi tổng duyệt tại Nhà hát Sông Hương (Ảnh: Page Đường Lên Đỉnh Olympia)

Các bạn học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế tới cổ vũ "nhà leo núi" Duy Khoa (Ảnh: Page Đường Lên Đỉnh Olympia)

Tối 24/10, MC Đức Bảo đã “hạ cánh” xuống thành phố. Năm 2016, anh từng dẫn điểm cầu Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia tại Huế và cổ vũ Thanh Chương “rinh” ngôi vị quán Quân. Năm nay, dù thay đổi vị trí tổ chức, liệu “vía mát tay” của MC Đức Bảo có giúp Duy Khoa giữ phong độ, giành chức vô địch?

“Nối sóng” qua Công viên Lạc Hồng - Đồng Tháp, công tác chuẩn bị ở đây được ê-kíp sản xuất của Ban Sản xuất chương trình giải trí (VTV3) - Đài THVN phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện chu đáo, đảm bảo chương trình diễn ra an toàn.

Ảnh: Page Đồng Tháp Năng Động và Phát Triển

Theo VTV Online, năm nay là lần đầu tiên MC Phí Linh góp mặt trong “bộ tứ” MC dẫn điểm cầu của Olympia nên ngay đêm 24/10, dù mới ghi hình Công diễn 5 của Tân binh toàn năng tại TP. HCM, cô đã có mặt tại Đồng Tháp để kịp tổng duyệt và quay các cảnh sông nước phục vụ cho chương trình trước giờ lên sóng.

MC Phí Linh (Ảnh: Page Đường Lên Đỉnh Olympia)

Đây là điểm cầu duy nhất ghi hình trên sông Bảo Định - Phường Mỹ Tho, nơi có những nét độc đáo về miền quê sông nước. Các bạn học sinh trang trí nón lá và mang dừa tươi tới "tiếp máu" cho đội ngũ nhân viên thực hiện chương trình. Chính vì vậy, Đồng Tháp đã thực hiện tốt “sứ mệnh” giới thiệu vẻ đẹp chân chất, mộc mạc của quê hương tới khán giả xem sóng.

Ảnh: Page Đường Lên Đỉnh Olympia

Không khí trước "giờ G" ở quảng trường 2 tháng 4 cũng trở nên sôi động và rực rỡ sắc màu. Đông đảo học sinh THPT Phạm Văn Đồng tham gia tiết mục nhảy flashmob. Sáng 25/10, thời tiết tại Khánh Hoà mưa vừa nhưng không thể ngăn cản tinh thần nhiệt huyết, tràn đầy ý chí của MC Công Tố và “hậu phương” tỉnh Khánh Hòa tới “truyền lửa” cho thí sinh Thanh Tùng.

Ảnh: Page Phạm Công Tố

Nơi các thí sinh “đấu trí” trực tiếp là Trường quay S14, Đài Truyền Hình Việt Nam. Như thường lệ, vị trí host vẫn thuộc về hai gương mặt quen thuộc - BTV Khánh Vy và BTV Ngọc Huy. Tối 24/10, thời tiết Hà Nội trở lạnh kèm mưa nhỏ.

Tuy nhiên công tác chuẩn bị tại cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long vẫn diễn ra thuận lợi. Trong buổi sáng tổng duyệt, MC Mù Tạt (Huyền Trang) đảm nhận vai trò khuấy động không khí lên tới đỉnh cao.

Video: FB Nguyễn Huyền Trang

Đây là lần thứ hai MC Công Tố và MC Mù Tạt tham gia “dẫn sóng” tại điểm cầu Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Mọi công tác đều được tổng duyệt vào sáng 25/10, đảm bảo đầy đủ điều kiện thuận lợi để “4 nhà leo núi” vững tâm hoàn thành tốt phần thi của mình.

Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 26/10/2025 trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu.