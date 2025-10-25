Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 25: Tinh thần cổ động siêu “nhiệt” trước giờ G

HHTO - Trước thềm Chung kết năm thứ 25 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, bầu không khí ở bốn điểm cầu đang “nóng” hơn bao giờ hết. Từ Huế đến Hà Nội, từ Đồng Tháp đến Khánh Hòa, cổ động viên tại quê nhà đang cháy hết mình để tiếp thêm lửa cho bốn “nhà leo núi” xuất sắc nhất năm 2025.

Huế: “Hậu phương” Quốc Học Huế cổ động hết mình

Tại Nhà hát Sông Hương, buổi tổng duyệt cổ vũ cho Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học Huế) diễn ra trong không khí sôi động chưa từng có. Tiếng hô “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám!” vang lên rộn rã, hòa cùng nhịp trống và tiếng cười của hàng trăm cổ động viên.

Teen THPT chuyên Quốc học Huế "tiếp lửa" cho Duy Khoa. ﻿(Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia)

Những tiết mục văn nghệ được học sinh Quốc học Huế dàn dựng công phu không chỉ là màn “khởi động” cho đêm Chung kết, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết chiến quyết thắng của ngôi trường giữ kỉ lục Vô địch Olympia.

Trên mạng xã hội, fanpage Đoàn trường cũng ngập tràn các bài countdown, clip flashmob và hình ảnh cổ vũ Duy Khoa. Mỗi lượt chia sẻ là một lời chúc, một niềm tin gửi gắm: “Duy Khoa ơi, hãy mang cú đúp vòng nguyệt quế về Quốc học Huế!”.

Hội đồng môn cổ vũ Duy Khoa bằng một bài flashmob siêu xịn. ﻿(Video: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế)

Đồng Tháp: Xứ sen hồng rực rỡ cùng “đóa sen” Nhựt Lam

Không khí tổng duyệt tại Công viên Lạc Hồng (phường Mỹ Tho, Đồng Tháp) sôi nổi chẳng kém gì một lễ hội. Cổ động viên mang theo bảng cổ vũ, nón lá, thậm chí cả xuồng ba lá và nước dừa tươi - tất cả đều mang đậm nét mộc mạc mà dễ mến của miền Tây sông nước.

Những hình ảnh đậm chất miền Tây của cổ động viên điểm cầu Đồng Tháp. ﻿(Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia)

Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp) - “nhà leo núi” duy nhất không học trường chuyên trong Top 4 Chung kết Olympia 25 - trở thành niềm tự hào lớn của quê nhà. Không chỉ thầy cô, bạn bè trong trường, mà còn có cả thầy cô, bạn bè trường cùng khu vực cũng góp mặt cổ vũ cho Nhựt Lam hết mình.

Bảng cổ động handmade siêu đáng yêu cho Nhựt Lam. ﻿(Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia)

Trên không gian mạng, hàng loạt fanpage của tỉnh “đồng loạt lên sóng” cổ vũ Nhựt Lam. Dưới phần bình luận, người dân Đồng Tháp gửi gắm lời động viên đầy yêu thương: “Nhựt Lam là niềm tự hào của Đồng Tháp!”, “Cố lên con trai, quê nhà tự hào về con!”...

Khánh Hòa: Mặc kệ mưa, nhiệt vẫn không giảm

Trời Nha Trang có mưa, nhưng điều đó chẳng thể làm “nguội” tinh thần cổ động của những người anh em THPT chuyên Lê Quý Đôn dành cho Đoàn Thanh Tùng. Hàng trăm học sinh đội mưa tập dượt, giơ cao băng rôn, với khẩu hiệu đậm chất Gen Z - “Chúc mừng bá tước họ Đoàn…”.

Dàn "hậu phương" đội mưa đến tiếp lửa cho Thanh Tùng. ﻿(Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia)

Hai ngày trước giờ G, Câu lạc bộ Truyền thông của trường cũng đã kịp gửi đến Thanh Tùng video cổ động vô cùng dễ thương. Trước đó, sáng 20/10, hòa trong không khí tưng bừng của Ngày Phụ nữ Việt Nam, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn “chịu chơi hết nấc”, tổ chức Lễ xuất quân cổ vũ Đoàn Thanh Tùng - đại diện duy nhất của Khánh Hòa tại Chung kết năm Olympia năm 2025.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức Lễ xuất quân cổ vũ thí sinh Đoàn Thanh Tùng. (Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia)

Video cổ động vô cùng dễ thương các bạn học gửi tặng Thanh Tùng trước giờ G

﻿(Video: LMC - Le Quy Don Media Club)

Băng rôn đỏ, cờ bay phấp phới, những nụ cười rạng rỡ của bạn bè là minh chứng cho tình cảm lớn lao mà quê nhà gửi tới Tùng. Dù mưa, dù gió thì tinh thần “biển xanh - cát trắng - tim hồng” vẫn rực cháy!

Hà Nội: Hoàng Thành Thăng Long rợp sắc cờ và niềm tự hào Amser

Tại điểm cầu Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long, thầy cô và học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị. Khu vực sân chính được trang hoàng rực rỡ với cờ, phướn và các biểu ngữ cổ vũ Trần Bùi Bảo Khánh - “nhà leo núi” đại diện cho Thủ đô trong chặng đua cuối mùa thứ 25.

Cổng Đoan Môn rực rỡ những sắc màu đặc trưng của Ams. ﻿(Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia)

Không chỉ có những màu cờ đặc trưng của Ams, điểm cầu tại Hà Nội còn mang đậm hơi thở văn hóa Bắc Bộ: Múa quạt, hát chèo, hòa tấu dân tộc - tất cả hòa vào tinh thần tự hào “người Thủ đô”.

Những ngày qua, mạng xã hội lan tỏa hàng nghìn lời chúc gửi tới Bảo Khánh. “Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng” - câu khẩu hiệu ấy giờ đã trở thành lời hẹn quyết thắng cho chàng trai Hà thành.

Chỉ còn ít giờ nữa, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ chính thức khởi tranh. 4 điểm cầu, 4 màu sắc khác nhau nhưng cùng hòa chung một nhịp đập - nhịp đập của niềm tin, tri thức và khát vọng tuổi trẻ Việt Nam. Từ Hà Nội, Huế, Khánh Hòa đến Đồng Tháp - tất cả đều đang sẵn sàng cho khoảnh khắc lịch sử, khi vòng nguyệt quế danh giá sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng nhất!