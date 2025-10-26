Bảo Khánh giành vòng nguyệt quế Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25

HHTO - Nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành chiến thắng tại trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra vào 8h30 sáng 26/10 với sự tranh tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (trường THPT chuyên Quốc học Huế, Huế), Nguyễn Nhựt Lam (trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nha Trang, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Xuất thân từ trường THPT chuyên Quốc học Huế, Lê Quang Duy được kỳ vọng sẽ tiếp nối 3 đàn anh Hồ Ngọc Hân, Hồ Đắc Thanh Chương và Võ Quang Phú Đức mang về danh hiệu vô địch cho ngôi trường nổi tiếng này.

Đại diện đến từ THPT chuyên Lê Quý Đôn (Nha Trang, Khánh Hòa) là Đoàn Thanh Tùng từng bước khẳng định bản lĩnh qua từng vòng thi Tuần, Tháng, Quý và cuối cùng ghi danh mình vào trận Chung kết năm.

Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đến với trận Chung kết năm với sự quyết tâm lớn, tự tin tâm lý vững vàng, sẵn sàng bứt phá bản thân giành lấy ngôi vị vô địch Olympia năm thứ 25.

Nguyễn Nhựt Lam (học sinh trường THPT Cái Bè - Đồng Tháp) là nhà leo núi duy nhất không đến từ một trường chuyên. Nam sinh cũng là người đầu tiên mang về cầu truyền hình cho THPT Cái Bè (Đồng Tháp). Tham gia trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25, Nhựt Lam quyết tâm sẽ giành được ngôi vị Quán quân như một cách để truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh vùng đất phương Nam.

Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Dẫn chương trình tại điểm cầu S14 là BTV Ngọc Huy và Khánh Vy - bộ đôi MC quen thuộc đồng hành với các nhà leo núi những năm gần đây. Bốn điểm cầu còn lại có sự góp mặt của những MC năng động, tràn đầy năng lượng: MC Đức Bảo (điểm cầu Huế tại Nhà hát sông Hương), MC Phí Linh (điểm cầu Đồng Tháp tại Công viên Lạc Hồng), MC Công Tố (điểm cầu Khánh Hòa tại Quảng trường 2 tháng 4) và MC Mù Tạt (điểm cầu Hà Nội tại Hoàng Thành Thăng Long).

Các MC đồng hành cùng các nhà leo núi trong trận Chung kết.

Tại trường quay S14 và các điểm cầu, nhiều khán giả đã có mặt từ sớm để cổ vũ cho 4 nhà leo núi. Dù có nơi xuất hiện mưa nhưng tinh thần cổ vũ của các cổ động viên dành cho những nhà leo núi vẫn hừng hực khí thế.

Ở điểm cầu Khánh Hòa tuy xuất hiện mưa nhưng người dân vẫn đến cổ vũ cho nhà leo núi Thanh Tùng. Ảnh: Đời sống dân sinh Nha Trang - Khánh Hòa.

Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay ở những phút đầu của phần thi Khởi động cá nhân, các thí sinh đã có màn rượt đuổi điểm số gây cấn. Duy Khoa trả lời đúng 4/6 câu hỏi có 40 điểm. Thanh Tùng có 30 điểm. Bảo Khánh có 50 điểm. Nhựt Lam cũng có được 40 điểm.

Đối với phần thi Khởi động chung, các thí sinh đã có sự thay đổi về điểm số, khi tạm thời dẫn đầu là Bảo Khánh với 65 điểm. Đứng thứ 2 là Duy Khoa với 60 điểm. Nhựt Lam ở vị trí thứ 3 với 35 điểm và Thanh Tùng có 30 điểm.

Bảo Khánh tạm thời dẫn đầu trong phần thi Khởi động.

Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay sau khi gợi ý thứ 2 xuất hiện, Thanh Tùng đã bất ngờ nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác của từ khóa là "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm. Bảo Khánh đứng thứ 2 với 75 điểm, theo sát là Duy Khoa với 70 điểm và về cuối là Nhựt Lam với số điểm là 45 điểm.

Thanh Tùng xuất sắc đưa ra đáp án chính xác trong phần thi Vượt chướng ngại vật ngay sau khi gợi ý thứ 2 xuất hiện.

Trong phần thi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh có nhiều biến động. Kết thúc phần thi, Thanh Tùng dẫn đầu với 210 điểm, Bảo Khánh ở vị trí thứ 2 với số điểm là 185 điểm, Duy Khoa vị trí thứ 3 với 150 điểm, và Nhựt Lam với 135 điểm xếp thứ 4.

Phần thi Tăng tốc với cục diện điểm số được thay đổi đáng kể, Thanh Tùng tiếp tục tạm dẫn đầu với 210 điểm.

Thí sinh đầu tiên đến với phần thi Về đích là Thanh Tùng. Nam sinh đã lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Thanh Tùng trả lời sai ở cả 3 câu hỏi, quyền trả lời rơi vào tay các thí sinh khác. Tuy nhiên, những nhà leo núi còn lại cũng không có đáp án chính xác. Thanh Tùng hoàn thành phần thi với 210 điểm.

Thí sinh thứ hai thi vòng Về đích là Bảo Khánh. Bảo Khánh chọn gói câu hỏi 20 điểm - 30 điểm - 20 điểm. Nam sinh xuất sắc đưa ra câu trả lời chính xác cho 3 câu hỏi, nâng tổng điểm lên 245 điểm, vươn lên vị trí đầu bảng.

Duy Khoa là thí sinh thứ ba bước vào phần thi Về đích. Nam sinh chọn gói câu hỏi 20 điểm - 30 điểm - 30 điểm. Câu hỏi đầu tiên Duy Khoa không đưa ra câu trả lời đúng và quyền trả lời về Nhựt Lam, nam sinh trường THPT Cái Bè giành được 20 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng về Lịch sử, nam sinh đã sử dụng ngôi sao hy vọng, và đã trả lời đúng, nâng tổng điểm lên 180 điểm.

Bước vào phần thi Về đích ở vị trí thứ 4, Nhựt Lam chọn gói câu hỏi 30 điểm - 30 điểm - 30 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh trường THPT Cái Bè trả lời sai và không có thí sinh nào giành quyền trả lời. Nam sinh lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi Tiếng Anh thứ 2, và đã đưa ra câu trả lời đúng, có được 60 điểm.

Ở câu hỏi cuối cùng, vì Nhựt Lam không có câu trả lời chính xác nên Bảo Khánh đã nhanh tay bấm chuông trả lời. Dù không có đáp án đúng nhưng với 215 điểm, Bảo Khánh vẫn trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2025, thành công mang về chức vô địch thứ 2 cho thủ đô.