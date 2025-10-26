Trùng hợp giữa 2 điểm cầu và 2 nhà vô địch Olympia 24 - 25: Cú bấm chuông và gì nữa?

HHTO - Diễn biến cụ thể có thể hơi khác một chút nhưng khoảnh khắc cuối cùng tại phần thi Về đích ở trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 và 24 lại trùng hợp - cú bấm chuông củng cố chiến thuật và quyết định nhà vô địch.

Cú nhấn chuông không có đúng - sai

Ảnh: Xuân Tùng/ TPO

Cho đến trước câu hỏi thứ 3 trong gói câu hỏi Về đích của thí sinh cuối cùng Nhựt Lam (THPT Cái Bè - Đồng Tháp), Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) vẫn là người dẫn đầu nhà leo núi (với 230 điểm). Xuất sắc có được 60 điểm từ câu hỏi tiếng Anh khó kèm theo ngôi sao hi vọng, Nhựt Lam có tổng 205 điểm và chỉ cần cậu bạn trả lời đúng câu hỏi 30 điểm cuối cùng thì sẽ có được vòng nguyệt quế.

Câu hỏi được đưa ra là: "Những virus nào sau đây có hệ gene là DNA: virus viêm gan B, virus thuỷ đậu, virus sốt xuất huyết, Coronavirus?", Nhựt Lam trả lời sai. Và ngay lập tức, Bảo Khánh đã nhấn chuông, dù đáp án không chính xác và bị trừ 15 điểm nhưng cậu bạn vẫn là nhà vô địch với 215 điểm.

Dù không giành chiến thắng nhưng Nhựt Lam vẫn gây ấn tượng mạnh với lối chơi đầy bứt phá ở phần thi Về đích. - Ảnh: Xuân Tùng/ TPO

Nếu người nhấn chuông là Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - người đang có 210 điểm với đáp án đúng thì Bảo Khánh sẽ bị soán ngôi. Vì thế, cú nhấn chuông cuối cùng đó chính là nước đi mang tính chiến thuật, thể hiện sự nhạy bén, thông minh của Bảo Khánh.

Khoảnh khắc này tương đồng với Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24. Khi ấy, chỉ có duy nhất một người đang kèn cựa sát nút ngôi vô địch căng thẳng với Phú Đức là Nguyên Phú (cách nhau 20 điểm).

Phú Đức tại trận Chung kết Olympia năm thứ 24. - Ảnh: VTV

Nhật Minh là thí sinh bước vào vòng thi Về đích cuối cùng. Cậu bạn không trả lời được câu hỏi cuối nên cơ hội nhường lại cho 3 "nhà leo núi". Với 30 điểm này, nếu Nguyên Phú giành cơ hội trả lời đúng, cậu sẽ thành công "lội ngược dòng", trở thành Quán quân. Nhưng Phú Đức đã nhanh tay hơn. Dù trả lời sai, bị trừ 15 điểm, cựu nam sinh THPT chuyên Quốc học - Huế vẫn giành chiến thắng với tổng 220 điểm.

Cả hai nhà vô địch Olympia 24 - 25 đều xứng đáng và các "nhà leo núi" đã có trận đấu đẹp mắt, công bằng. Tất cả đều giỏi, đều tài năng và có thế mạnh riêng. Một cuộc chơi cần người chơi phải có chiến thuật để tạo sự khác biệt.

﻿ Nhiều hơn một sự trùng hợp đến từ nhà vô địch Olympia 24 và Olympia 25.

Năng lượng "manifest" thành công từ điểm cầu với "lễ rước Trạng"

THPT chuyên Quốc học Huế (Huế) và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đều là những ngôi trường nhiều lần có học sinh góp mặt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Thông thường, cầu truyền hình tại Huế sẽ được đặt tại chính trường THPT chuyên Quốc học Huế hoặc Bia Quốc học (đối diện trường), ở Hà Nội sẽ thường chọn Văn miếu Quốc tử giám (điển hình như tại trận Chung kết năm Olymia 24).

Điểm cầu Huế - Quảng trường Ngọ Môn ăn mừng chiến thắng của Phú Đức vào năm 2024.

Teen Ams cổ vũ và ăn mừng chiến thắng của Bảo Khánh ở Hoàng thành Thăng Long. - Ảnh: Duy Phạm/ TPO

Năm ngoái, Huế chọn Quảng trường Ngọ Môn - nơi nằm giữa Ngọ Môn và Kỳ đài của kinh thành Huế làm điểm cầu. Tại Olympia 25, đến lượt Hà Nội "phá lệ", chọn đạt cầu truyền hình tiếp sóng cổ vũ là Hoàng thành Thăng Long. Cả hai "tọa độ" trên đều là chứng tích lịch sử, mang tính biểu tượng của hai thành phố. Quảng trường Ngọ Môn nằm trong Quần thể di tích cố đô Huế - Di sản văn hóa thế giới. Hoàng thành Thăng Long cũng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 2010.

Tại trận Chung kết năm Olympia 24, lễ Truyền lô đã được tái hiện để cổ vũ cho Võ Quang Phú Đức. Vào thời Nguyễn, triều đình sẽ tổ chức lễ Truyền lô để công bố những người đỗ học vị Tiến sĩ. Hoạt cảnh này được diễn ra tại điện Thái Hòa và Ngọ Môn.

Danh sách tiến sĩ đựng trong ống quyển Vân Phụng, được các quan thả xuống từ lầu Ngũ Phụng. Quan bộ Lễ sẽ nhận danh sách và đưa lên Long Đình, rước ra niêm yết tại Phu Văn Lâu. Sau khi thiết triều, các tân tiến sĩ được xướng danh sẽ đến bái lạy tạ ơn trước Ngọ Môn.

Cổ vũ cho Trần Bùi Bảo Khánh ở trận Chung kết năm Olympia 25, thầy cô và học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức lễ rước Vòng nguyệt quế với phần diễu hành ngắn bao gồm khối "huấn luyện viên" (là thầy cô), nối tiếp là các khối chuyên, câu lạc bộ..., đan xen với lễ diễu hành là tiết mục văn nghệ truyền thống kết hợp hiện đại.

Hình thức tổ chức khác nhau nhưng cùng mang ý nghĩa "rước Trạng", cả lễ Truyền lô của trận Chung kết năm Olympia 24 và lễ rước Vòng nguyệt quế ở trận Chung kết năm Olympia 24 đã "xin vía", manifest thành công khi "nhà leo núi" của Huế và Hà Nội đều xuất sắc trở thành Quán quân.