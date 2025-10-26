Bảo Khánh – nam sinh trường Ams “chốt deal” thành công với vũ trụ tại Olympia 25

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 khép lại trong tiếng hò reo và cảm xúc vỡ òa khi Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế danh giá. Chiến thắng ấy không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho cá nhân Bảo Khánh, mà còn là hình ảnh đẹp về tuổi trẻ bản lĩnh, thông minh và đầy khát vọng chinh phục tri thức.

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Trần Bùi Bảo Khánh, nam sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chiến thắng của Bảo Khánh không chỉ là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của cá nhân nam sinh 2k8, mà còn mang về chiếc vòng nguyệt quế lần thứ 2 cho Thủ đô Hà Nội tại sân chơi trí tuệ này.

Chia sẻ trong livestream sau chương trình, Bảo Khánh đã nhắn nhủ và truyền cảm hứng với các bạn trẻ hãy luôn tin tưởng và theo đuổi ước mơ từng ngày bằng sự kiên trì và nỗ lực của bản thân. Khi thực sự tin tưởng vào chính mình, vũ trụ sẽ giúp đỡ bản thân chạm tới được ước mơ.

Từ thi Tuần đến thi Quý: Hành trình bứt phá của một “Amser”

Quay trở lại với trận thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4, Bảo Khánh đã có màn thể hiện nổi bật với phong độ ổn định qua từng vòng thi. Mặc dù ở phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh đã để Trường Tuệ vươn lên ngôi đầu bảng trong đoàn leo núi. Tuy nhiên, ở những phần thi kế tiếp, Bảo Khánh cùng với sự bản lĩnh của mình đã xuất sắc giành chiến thắng với 250 điểm.

Đến với cuộc thi Tháng 3 - Quý 4, nam sinh “Amser” tiếp tục khẳng định được trí tuệ và tài năng của mình. Tương tự ở cuộc thi tuần, Bảo Khánh vẫn giữ được phong độ ổn định và giành lấy ngôi vị dẫn đầu ngay từ những vòng thi đầu tiên. Dù điểm số và thứ hạng dẫn đầu có sự thay đổi ở phần thi Vượt chướng ngại vật, khi Lê Minh là thí sinh đưa ra từ khóa chính xác chỉ sau 2 gợi ý đầu tiên. Nhưng ở những vòng thi ngay sau đó, kịch bản của cuộc thi tuần tiếp tục được lặp lại khi Bảo Khánh liên tiếp chiếm ưu thế về điểm số và trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế trong cuộc thi Tháng với một số điểm ấn tượng - 295 điểm.

Tại cuộc thi Quý 4, Bảo Khánh thể hiện tinh thần thép cùng vốn tri thức “đáng nể”, giữ vị trí dẫn đầu trong ba phần thi đầu tiên. Ở vòng Về đích, dù có những phút giây căng thẳng trước sự rượt đuổi quyết liệt từ các đối thủ, nhưng nhờ sự bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, Bảo Khánh đã xuất sắc giành chiến thắng, chính thức ghi tên mình vào trận Chung kết năm thứ 25.

Chung kết năm 25: Bản lĩnh của một nhà vô địch

Ngay từ khi bắt đầu trận Chung kết, Bảo Khánh nhanh chóng tạo lợi thế khi tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi sau phần thi Khởi động, mở màn cho trận đấu với tinh thần hứng khởi. Tuy nhiên, ở vòng thi Vượt chướng ngại vật, với cú bứt phá đầy ngoạn mục của mình, Thanh Tùng đã xuất sắc vượt qua Bảo Khánh, giành lấy vị trí đầu bảng.

Bước sang phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã có màn cạnh tranh điểm số vô cùng gây cấn. Dù đã thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh đáng nể, Bảo Khánh vẫn chưa thể vượt qua đối thủ để giành lại ngôi vị dẫn đầu. Thế nhưng, ở phần thi Về đích, nam sinh đến từ Hà Nội đã chứng minh tinh thần của một nhà vô địch thực thụ.

Với ý chí kiên cường, sự quyết đoán mạnh mẽ trong từng câu trả lời và chiến lược thi đấu thông minh, Bảo Khánh đã thực sự tỏa sáng và trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế danh giá.

Từ những vòng thi đầu tiên đến giây phút đăng quang, hành trình của Trần Bùi Bảo Khánh là bản hòa tấu đầy cảm xúc của tri thức, nghị lực và đam mê. Với phong thái điềm tĩnh, tinh thần cầu thị và niềm tin vào bản thân, Bảo Khánh không chỉ chinh phục đỉnh Olympia, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người trẻ đang từng ngày theo đuổi ước mơ của mình.