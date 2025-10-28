Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Diễn biến mới nhất vụ thầy giáo ở An Giang đưa học sinh lớp 11 vào nhà nghỉ

Linh Lê

HHTO - Liên quan vụ việc thầy giáo bị tố đưa học sinh vào nhà nghỉ gây xôn xao dư luận ở An Giang, ngày 28/10, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo báo cáo, đầu giờ chiều ngày 23/10, nhà trường nhận được thông tin từ Công an Phường Long Xuyên rằng đơn vị đang làm việc với nam giáo viên tên H.T.T. đang dạy tại trường THPT Chưởng Binh Lễ. Lý do là người này có hành vi dẫn bạn T.M. (nữ học sinh lớp 11 của một trường khác) đến một khách sạn trên địa bàn phường Long Xuyên.

Sau đó, có hàng loạt thông tin trên mạng xã hội đăng thông tin và hình ảnh thầy T. "Từ đó, rất nhiều phụ huynh và học sinh của trường liên hệ và tỏ thái độ hoang mang” - báo cáo của trường THPT Chưởng Binh Lễ nêu.

Trong báo cáo, Ban Giám hiệu trường Chưởng Binh Lễ cũng cho hay liên quan vụ việc, Công an Phường Long Xuyên đã có thông báo: Thông qua camera cho thấy thầy T. và bạn M. tình nguyện đi thuê phòng tại nhà nghỉ, không có dấu hiệu cưỡng ép bắt giữ. Công an làm việc với thầy T. chỉ phát hiện thầy nhậu cùng nữ sinh M., chưa phát hiện 2 người quan hệ tình dục.

screenshot-176136290.jpg
Thầy giáo T. (mặc áo trắng). (Ảnh cắt từ clip)

Từ kết quả làm việc, chiều cùng ngày, thầy T. được công an phường cho bảo lãnh về nhà. Sau đó, lãnh đạo trường có gọi điện thoại yêu cầu thầy T. gửi bản tường trình. Đồng thời, cho thầy T. tạm nghỉ phép 2 tuần, không cho phép đến trường nhằm tránh ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.

“Tuy nhiên trong ngày 24/10, nhà trường đã không liên hệ được với thầy T và không nhận được bản tường trình nào” - báo cáo của trường Chưởng Binh Lễ cho biết.

Ban giám hiệu trường cũng cho biết thầy T. bị tạm thời đình chỉ công tác giảng dạy kể từ ngày 23/10 để phục vụ công tác xác minh. Cạnh đó, Ban giám hiệu và Hội đồng quản trị đã tổ chức họp khẩn và xác định thầy T. dẫn bạn M. (chưa đủ 18 tuổi) đi nhậu ở nơi nhạy cảm là vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ngoài ra, học sinh nữ và phụ huynh của trường cũng bày tỏ không đồng ý thầy T. tiếp tục đứng lớp, nên nhà trường cùng Hội đồng quản trị dự kiến không để thầy đứng lớp và tham gia bất cứ hoạt động giáo dục nào tại trường. Nhà trường dự kiến sẽ chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng với thầy T.

cover.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#An Giang #giáo dục #thầy giáo #học sinh lớp 9 #tạm đình chỉ #vụ việc #thầy giáo đưa học sinh vào nhà nghỉ

