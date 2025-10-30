Lượng mưa 1 ngày ở Huế bằng lượng mưa 1 năm trên cả nước, tháng 11 sẽ thế nào?

HHTO - Lượng mưa này lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau lượng mưa 1.825 mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.

Từ 19h ngày 26 đến 19h ngày 27/10, Đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa 1 ngày là 1.739 mm, gần bằng lượng mưa trung bình năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam (1.400-2.400 mm). Dẫn thống kê của Tổ chức Khí tượng thế giới, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết lượng mưa này lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau lượng mưa 1.825 mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, nguyên nhân của đợt mưa đặc biệt lớn này là do tổ hợp không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía Nam lên, kết hợp với gió Đông ẩm mạnh ở độ cao 1.500-5.000m. Đây là hình thế điển hình gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung.

Khi các yếu tố này cùng xuất hiện và tương tác mạnh mẽ trong cùng thời điểm, lượng hơi ẩm từ biển được "đẩy" vào và gặp yếu tố địa hình ngưng tụ gây mưa kéo dài và cường độ cực lớn.

Mưa tại Huế vượt mức lịch sử, cao nhất từng ghi nhận ở Việt Nam. (Ảnh: Công thông tin điện tử Chính phủ)

"Ngoài nguy cơ về ngập lụt ở TP. Huế và Đà Nẵng, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao đối với toàn bộ các khu vực vùng núi phía Tây của Trung Bộ, với mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 - cấp cao nhất đối với lũ quét và sạt lở đất" - ông Khiêm nói.

Đặc biệt, lần này, sự kết hợp của 4 yếu tố trên diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu đang gia tăng, khiến nhiệt độ không khí và khả năng trữ ẩm của không khí cao hơn trước kia.

Cùng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã "kích hoạt" tổ hợp mưa bất lợi chưa từng có, làm phá vỡ mọi kỷ lục mưa trước đây tại khu vực miền Trung. Đợt mưa vừa qua đã ghi nhận lượng gần 1.740 mm trong 24h tại Bạch Mã (Huế). Số liệu này vượt xa mọi số liệu từng được quan trắc tại Việt Nam.

Mưa lớn khiến giao thông ở TP Huế gần như tê liệt toàn bộ. (Ảnh: UBND TP Huế)

Đây không chỉ là kỷ lục quốc gia, mà đứng thứ hai thế giới về lượng mưa 24 giờ. Đáng chú ý, lượng mưa này không phải do bão gây ra, mà chủ yếu đến từ hội tụ khí quyển quy mô lớn và tương tác địa hình.

Lượng mưa 1.740 mm/ngày ở Huế là minh chứng cụ thể cho xu thế cực đoan hóa khí hậu. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, không chỉ các cơn bão mạnh hơn mà ngay cả những hình thế không phải bão cũng có thể gây ra lượng mưa kỷ lục

Cùng với đó, khi hành tinh ấm lên (tăng 1 độ C cho phép khí quyển chứa thêm khoảng 7% hơi nước), dẫn đến sự gia tăng năng lượng ẩn trong khí quyển. Kết quả là các hệ thống mưa và bão trở nên mạnh hơn, cường độ mưa cực đoan cũng tăng lên rõ rệt.

Thông tin về tổng lượng mưa trong tháng 11-12 tới, đại diện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nhận định, trong tháng 11, ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%, có nơi cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, ngoại trừ khu vực vùng núi phía Bắc có xu hướng thiếu hụt khoảng 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.