Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Disney lên kế hoạch làm lại “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” với bối cảnh Mexico?

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Hãng phim Disney được cho là đang phát triển một phim live-action mới cho tác phẩm kinh điển "Công Chúa Ngủ Trong Rừng" với một thay đổi lớn gây tranh cãi: Câu chuyện sẽ được đặt bối cảnh tại Mexico thay vì châu Âu thời Trung cổ như nguyên tác.

Sau khi vấp phải nhiều phản hồi trái chiều từ các bản chuyển thể gần đây, Disney vẫn tiếp tục mở rộng chuỗi phim live-action với dự án mới mang tên Aurora, bộ phim được cho là phiên bản làm lại của Công Chúa Ngủ Trong Rừng.

Theo một số nguồn tin quốc tế, Disney hiện vẫn chưa chính thức xác nhận Aurora, nhưng những thông tin rò rỉ cho thấy bộ phim sẽ làm mới câu chuyện cổ tích 66 năm tuổi bằng cách đưa nàng công chúa ra bối cảnh ra khỏi châu Âu trung cổ, đặt trong không gian văn hóa và thần thoại của Mexico.

magic-kingdom-princess-aurora-sleeping-beauty.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: Disney

Sau khi những thông tin trên lan truyền trên mạng xã hội, hãng phim đã nhận về phản ứng khá gay gắt từ cộng đồng người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự mệt mỏi với trào lưu remake (làm lại) những thương hiệu kinh điển, đặc biệt là khi các bản làm lại này tìm cách hiện đại hóa hoặc phát triển các tình tiết sai lệch nguyên tác.

nangtiencadamaudisney-16852775-3842-9235-1685277603.jpg
dd1852f07beff7b1aefe-1.jpg
Nhiều khán giả thấy "cạn lời", không hiểu vì sao Disney cứ quyết tâm "biến tấu" các nàng công chúa tuổi thơ. Ảnh: Disney

Công Chúa Ngủ Trong Rừng (Sleeping Beauty) là một trong những câu chuyện cổ tích lâu đời nhất, được ghi chép từ thế kỷ XVII trong tuyển tập truyện của Charles Perrault và sau đó được anh em nhà Grimm phát triển lại.

Phiên bản hoạt hình ra mắt năm 1959 từng được xem là đỉnh cao của nghệ thuật vẽ tay, với phong cách mô phỏng hội họa thời Gothic và phần âm nhạc lấy cảm hứng từ vở ballet The Sleeping Beauty của Tchaikovsky.

Bối cảnh mới sẽ khó lòng chinh phục những fan trung thành của Disney, bởi gần như mọi khía cạnh của bộ phim 1959, từ hình ảnh, hoạt họa, thiết kế nhân vật, trang phục cho đến âm nhạc, đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ nghệ thuật và kiến trúc châu Âu thời Trung cổ.

sleeping-beauty-with-the-prince.jpg
798411ab-6169-471a-a5a6-0b1b1ba92719-2100x1126.jpg
Ảnh: Disney

Trước Aurora, Disney từng kể lại câu chuyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng từ góc nhìn khác qua bộ phim Maleficent (2014). Tác phẩm do Angelina JolieElle Fanning đóng chính đã thu về hơn 758 triệu USD (gần 20 nghìn tỷ đồng) trên toàn cầu và được xem là ví dụ hiếm hoi cho thấy việc làm mới cổ tích kinh điển vẫn có thể thành công nếu được đầu tư đúng hướng.

968965e169fee5a0bcef.jpg
image-1.jpg
Đa phần cho rằng Elle Fanning trong "Maleficent" đã là nàng công chúa Aurora hoàn hảo trên màn ảnh, không cần chuyển thể thêm. Ảnh: Disney

Ngược lại, những dự án gần đây như Nàng Tiên Cá hay Bạch Tuyết phiên bản live-action lại vấp phải tranh cãi vì những tình tiết sai lệch nguyên tác. Từ thiết kế nhân vật, thay đổi thông điệp đến cách thể hiện chủ đề hiện đại, nhiều khán giả cho rằng Disney đang dần đánh mất tinh thần nguyên bản từng làm nên thành công của hãng.

image-1.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Disney #Công Chúa Ngủ Trong Rừng #live-action #Mexico #Maleficent #Elle Fanning

Xem thêm

Cùng chuyên mục