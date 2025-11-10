Disney lên kế hoạch làm lại “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” với bối cảnh Mexico?

HHTO - Hãng phim Disney được cho là đang phát triển một phim live-action mới cho tác phẩm kinh điển "Công Chúa Ngủ Trong Rừng" với một thay đổi lớn gây tranh cãi: Câu chuyện sẽ được đặt bối cảnh tại Mexico thay vì châu Âu thời Trung cổ như nguyên tác.

Sau khi vấp phải nhiều phản hồi trái chiều từ các bản chuyển thể gần đây, Disney vẫn tiếp tục mở rộng chuỗi phim live-action với dự án mới mang tên Aurora, bộ phim được cho là phiên bản làm lại của Công Chúa Ngủ Trong Rừng.

Theo một số nguồn tin quốc tế, Disney hiện vẫn chưa chính thức xác nhận Aurora, nhưng những thông tin rò rỉ cho thấy bộ phim sẽ làm mới câu chuyện cổ tích 66 năm tuổi bằng cách đưa nàng công chúa ra bối cảnh ra khỏi châu Âu trung cổ, đặt trong không gian văn hóa và thần thoại của Mexico.

Ảnh minh họa. Ảnh: Disney

Sau khi những thông tin trên lan truyền trên mạng xã hội, hãng phim đã nhận về phản ứng khá gay gắt từ cộng đồng người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự mệt mỏi với trào lưu remake (làm lại) những thương hiệu kinh điển, đặc biệt là khi các bản làm lại này tìm cách hiện đại hóa hoặc phát triển các tình tiết sai lệch nguyên tác.



Nhiều khán giả thấy "cạn lời", không hiểu vì sao Disney cứ quyết tâm "biến tấu" các nàng công chúa tuổi thơ. Ảnh: Disney

Công Chúa Ngủ Trong Rừng (Sleeping Beauty) là một trong những câu chuyện cổ tích lâu đời nhất, được ghi chép từ thế kỷ XVII trong tuyển tập truyện của Charles Perrault và sau đó được anh em nhà Grimm phát triển lại.

Phiên bản hoạt hình ra mắt năm 1959 từng được xem là đỉnh cao của nghệ thuật vẽ tay, với phong cách mô phỏng hội họa thời Gothic và phần âm nhạc lấy cảm hứng từ vở ballet The Sleeping Beauty của Tchaikovsky.

Bối cảnh mới sẽ khó lòng chinh phục những fan trung thành của Disney, bởi gần như mọi khía cạnh của bộ phim 1959, từ hình ảnh, hoạt họa, thiết kế nhân vật, trang phục cho đến âm nhạc, đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ nghệ thuật và kiến trúc châu Âu thời Trung cổ.

Ảnh: Disney

Trước Aurora, Disney từng kể lại câu chuyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng từ góc nhìn khác qua bộ phim Maleficent (2014). Tác phẩm do Angelina Jolie và Elle Fanning đóng chính đã thu về hơn 758 triệu USD (gần 20 nghìn tỷ đồng) trên toàn cầu và được xem là ví dụ hiếm hoi cho thấy việc làm mới cổ tích kinh điển vẫn có thể thành công nếu được đầu tư đúng hướng.

Đa phần cho rằng Elle Fanning trong "Maleficent" đã là nàng công chúa Aurora hoàn hảo trên màn ảnh, không cần chuyển thể thêm. Ảnh: Disney

Ngược lại, những dự án gần đây như Nàng Tiên Cá hay Bạch Tuyết phiên bản live-action lại vấp phải tranh cãi vì những tình tiết sai lệch nguyên tác. Từ thiết kế nhân vật, thay đổi thông điệp đến cách thể hiện chủ đề hiện đại, nhiều khán giả cho rằng Disney đang dần đánh mất tinh thần nguyên bản từng làm nên thành công của hãng.