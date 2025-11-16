Chấm điểm gương mặt "tỉ lệ vàng": Emma Stone là người phụ nữ đẹp nhất thế giới

HHTO - Theo một nghiên cứu mới công bố, nữ diễn viên từng đoạt 2 giải Oscar Emma Stone được công nhận là người phụ nữ đẹp nhất thế giới dựa trên "tỉ lệ vàng sắc đẹp" của người Hy Lạp cổ đại.

Theo Daily Mail, một nghiên cứu mới sử dụng công thức "tỷ lệ vàng" của người Hy Lạp cổ đại đã xác định Emma Stone là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Nữ diễn viên đạt mức chuẩn xác 94,72% khi đo bằng kỹ thuật lập bản đồ gương mặt trên máy tính do tiến sĩ Julian De Silva, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ và Tạo hình gương mặt tiên tiến tại London (Anh) thực hiện.

Emma Stone đạt tỷ lệ 94,72% khi đo lường bằng tỷ lệ vàng (golden ratio) - thước đo đánh giá sự cân đối của gương mặt.

"Sự đồng đều về tỉ lệ khiến cô trở thành người có gương mặt hoàn mỹ nhất theo tiêu chuẩn khoa học." - Tiến sĩ De Silva giải thích. Ông cho biết Emma Stone nổi bật vì sự đồng đều ở hầu hết hạng mục.

Lông mày của cô đạt 94,2%, đường viền hàm đạt 97% và đôi môi chạm mức 95,6%. Chuyên gia nhận định đây là gương mặt gần như hoàn hảo theo tiêu chí cân xứng của tỷ lệ vàng - công thức mà người Hy Lạp xem là chuẩn mực của vẻ đẹp.

Nhan sắc Emma Stone trong Poor Things (2023), bộ phim giúp nữ diễn viên nhận về tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp. Ảnh: Searchlight Pictures.

Ngay sau Emma Stone là "bạn gái Người nhện" Zendaya với điểm số 94,37%. Theo Daily Mail, ngôi sao của Dune đạt điểm rất cao ở môi, mắt và vầng trán, dù bị trừ điểm ở vị trí mũi và hình dáng lông mày. Diễn viên Freida Pinto đứng thứ ba với 94,34%.

Vanessa Kirby và Jenna Ortega lần lượt giữ vị trí tiếp theo. "Cô Tư" Jenna Ortega được đánh giá có vầng trán đẹp nhất khi đạt 99,6%.

Zendaya bám sát ở vị trí số hai trong bảng xếp hạng.

Các gương mặt còn lại trong top 10 gồm Olivia Rodrigo, Margot Robbie, Aishwarya Rai Bachchan, Tang Wei và Beyoncé. Nguyên lý của tỷ lệ vàng cho rằng những gương mặt hoặc hình thể có tỷ lệ tiến gần đến con số 1,618 (Phi) sẽ được xem là đẹp nhất.

Mặc dù Emma Stone đứng đầu, nhưng cả 10 gương mặt trong danh sách này đều tiến rất gần đến mức hoàn mỹ 100%.

﻿ Biểu đồ phân tích tỷ lệ vàng khuôn mặt của hai ngôi sao Gen Z Jenna Ortega và Olivia Rodrigo.

Tỷ lệ vàng là công thức toán học được sáng tạo từ thời Hy Lạp cổ đại nhằm xác định vẻ đẹp dựa trên mức độ cân đối. Công thức này từng được Leonardo da Vinci ứng dụng trong tác phẩm Người Vitruvian để mô phỏng cơ thể lý tưởng. Ngày nay, tỷ lệ vàng được các nhà nghiên cứu điều chỉnh để phân tích sự hài hòa trên gương mặt.

Bên cạnh danh sách các gương mặt đẹp nhất, tiến sĩ De Silva từng áp dụng tỷ lệ vàng để tìm ra những người đàn ông điển trai nhất thế giới. Năm 2024, Aaron Taylor Johnson đứng đầu nhóm này với điểm số 93,04%, vượt qua Lucien Laviscount, Paul Mescal và Robert Pattinson.