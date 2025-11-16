Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Chấm điểm gương mặt "tỉ lệ vàng": Emma Stone là người phụ nữ đẹp nhất thế giới

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Theo một nghiên cứu mới công bố, nữ diễn viên từng đoạt 2 giải Oscar Emma Stone được công nhận là người phụ nữ đẹp nhất thế giới dựa trên "tỉ lệ vàng sắc đẹp" của người Hy Lạp cổ đại.

Theo Daily Mail, một nghiên cứu mới sử dụng công thức "tỷ lệ vàng" của người Hy Lạp cổ đại đã xác định Emma Stone là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Nữ diễn viên đạt mức chuẩn xác 94,72% khi đo bằng kỹ thuật lập bản đồ gương mặt trên máy tính do tiến sĩ Julian De Silva, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ và Tạo hình gương mặt tiên tiến tại London (Anh) thực hiện.

image-7.jpg
Emma Stone đạt tỷ lệ 94,72% khi đo lường bằng tỷ lệ vàng (golden ratio) - thước đo đánh giá sự cân đối của gương mặt.

"Sự đồng đều về tỉ lệ khiến cô trở thành người có gương mặt hoàn mỹ nhất theo tiêu chuẩn khoa học." - Tiến sĩ De Silva giải thích. Ông cho biết Emma Stone nổi bật vì sự đồng đều ở hầu hết hạng mục.

Lông mày của cô đạt 94,2%, đường viền hàm đạt 97% và đôi môi chạm mức 95,6%. Chuyên gia nhận định đây là gương mặt gần như hoàn hảo theo tiêu chí cân xứng của tỷ lệ vàng - công thức mà người Hy Lạp xem là chuẩn mực của vẻ đẹp.

132287089-poor2.jpg
ac3f6b0704c1889fd1d0.jpg
Nhan sắc Emma Stone trong Poor Things (2023), bộ phim giúp nữ diễn viên nhận về tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp. Ảnh: Searchlight Pictures.

Ngay sau Emma Stone là "bạn gái Người nhện" Zendaya với điểm số 94,37%. Theo Daily Mail, ngôi sao của Dune đạt điểm rất cao ở môi, mắt và vầng trán, dù bị trừ điểm ở vị trí mũi và hình dáng lông mày. Diễn viên Freida Pinto đứng thứ ba với 94,34%.

Vanessa Kirby và Jenna Ortega lần lượt giữ vị trí tiếp theo. "Cô Tư" Jenna Ortega được đánh giá có vầng trán đẹp nhất khi đạt 99,6%.

254341bc567ada24836b.jpg
Zendaya bám sát ở vị trí số hai trong bảng xếp hạng.

Các gương mặt còn lại trong top 10 gồm Olivia Rodrigo, Margot Robbie, Aishwarya Rai Bachchan, Tang Wei và Beyoncé. Nguyên lý của tỷ lệ vàng cho rằng những gương mặt hoặc hình thể có tỷ lệ tiến gần đến con số 1,618 (Phi) sẽ được xem là đẹp nhất.

Mặc dù Emma Stone đứng đầu, nhưng cả 10 gương mặt trong danh sách này đều tiến rất gần đến mức hoàn mỹ 100%.

﻿20cc876880ae0cf055bf.jpg
7d4fd6ebd12d5d73043c.jpg
Biểu đồ phân tích tỷ lệ vàng khuôn mặt của hai ngôi sao Gen Z Jenna OrtegaOlivia Rodrigo.

Tỷ lệ vàng là công thức toán học được sáng tạo từ thời Hy Lạp cổ đại nhằm xác định vẻ đẹp dựa trên mức độ cân đối. Công thức này từng được Leonardo da Vinci ứng dụng trong tác phẩm Người Vitruvian để mô phỏng cơ thể lý tưởng. Ngày nay, tỷ lệ vàng được các nhà nghiên cứu điều chỉnh để phân tích sự hài hòa trên gương mặt.

Bên cạnh danh sách các gương mặt đẹp nhất, tiến sĩ De Silva từng áp dụng tỷ lệ vàng để tìm ra những người đàn ông điển trai nhất thế giới. Năm 2024, Aaron Taylor Johnson đứng đầu nhóm này với điểm số 93,04%, vượt qua Lucien Laviscount, Paul Mescal và Robert Pattinson.

image-4.jpg
ĐÔNG MIÊN
Daily Mail
#Emma Stone #tỷ lệ vàng #Poor Things #Oscar #Zendaya #Jenna Ortega #Olivia Rodrigo

Xem thêm

Cùng chuyên mục