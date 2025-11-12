Miss Universe 2025: Hoa hậu Hương Giang "bung lụa" với loạt trang phục ấn tượng

HHTO - Hương Giang - đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 74 - đang khiến fan sắc đẹp “rần rần” với loạt thay đổi phong cách ở giai đoạn giữa cuộc thi. Từ hình ảnh nhẹ nhàng ban đầu, nàng hậu nay đã cho thấy rõ tinh thần bứt phá và tự tin hơn hẳn.

Cuộc thi nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh là Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Universe 2025) đã đi tới ngày thứ 10. Trong ba ngày thứ 8, thứ 9 và thứ 10 của cuộc thi, Hoa hậu Hương Giang có màn "bung lụa" với những trang phục vô cùng nổi bật và ấn tượng.

Bắt đầu ngày thứ 8, đại diện Việt Nam xuất hiện dịu dàng cùng thiết kế váy lụa tím hai dây, khoe lưng trần nuột nà.

Cũng cùng ngày, Hương Giang chọn layout tóc ướt cho tiệc tối, người đẹp tiếp tục diện một thiết kế hở lưng, cut-out táo bạo.

Sang ngày thứ 9, Hoa hậu Hương Giang gây "bùng nổ" mạng xã hội với thiết kế váy đỏ rực, búi tóc cao, cài trâm đỏ và cầm quạt gỗ. Cô được dân mạng khen ấn tượng như một diễn viên bước ra từ những thước phim cổ trang.

Hương Giang nổi bật giữa dàn thí sinh Miss Universe 2025.

Người đẹp xuất hiện trên trang fanpage Miss Universe Thailand.

Tại lễ hội Carnival Magic Phuket, Hoa hậu Hương Giang diện thiết kế lấp lánh, mang đậm phong cách của một "nữ hoàng" dancesport.

Nàng hậu "quậy tưng bừng" cùng dàn thí sinh.

Ngày thứ 10 của Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang chọn các thiết kế jumpsuit.

Người đẹp gây bất ngờ khi diện thiết kế cách điệu mang nét đặc trưng của trang phục truyền thống Thái Lan.