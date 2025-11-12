Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Universe 2025: Hoa hậu Hương Giang "bung lụa" với loạt trang phục ấn tượng

JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hương Giang - đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 74 - đang khiến fan sắc đẹp “rần rần” với loạt thay đổi phong cách ở giai đoạn giữa cuộc thi. Từ hình ảnh nhẹ nhàng ban đầu, nàng hậu nay đã cho thấy rõ tinh thần bứt phá và tự tin hơn hẳn.

Cuộc thi nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh là Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Universe 2025) đã đi tới ngày thứ 10. Trong ba ngày thứ 8, thứ 9 và thứ 10 của cuộc thi, Hoa hậu Hương Giang có màn "bung lụa" với những trang phục vô cùng nổi bật và ấn tượng.

huong-giang14.jpg
huong-giang15.jpg﻿
huong-giang16.jpg

Bắt đầu ngày thứ 8, đại diện Việt Nam xuất hiện dịu dàng cùng thiết kế váy lụa tím hai dây, khoe lưng trần nuột nà.

huong-giang13.jpg
huong-giang10.jpg
huong-giang12.jpg
huong-giang11.jpg

Cũng cùng ngày, Hương Giang chọn layout tóc ướt cho tiệc tối, người đẹp tiếp tục diện một thiết kế hở lưng, cut-out táo bạo.

huong-giang2.jpg﻿
huong-giang6.jpg
huong-giang7.jpg
huong-giang3.jpg

Sang ngày thứ 9, Hoa hậu Hương Giang gây "bùng nổ" mạng xã hội với thiết kế váy đỏ rực, búi tóc cao, cài trâm đỏ và cầm quạt gỗ. Cô được dân mạng khen ấn tượng như một diễn viên bước ra từ những thước phim cổ trang.

﻿huong-giang5.jpg
huong-giang8.jpg﻿
huong-giang9.jpg
huong-giang4.jpg

Hương Giang nổi bật giữa dàn thí sinh Miss Universe 2025.

huong-giang.jpg

Người đẹp xuất hiện trên trang fanpage Miss Universe Thailand.

huong-giang24.jpg
huong-giang23.jpg

Tại lễ hội Carnival Magic Phuket, Hoa hậu Hương Giang diện thiết kế lấp lánh, mang đậm phong cách của một "nữ hoàng" dancesport.

huong-giang22.jpg
huong-giang21.jpg
huong-giang20.jpg

Nàng hậu "quậy tưng bừng" cùng dàn thí sinh.

huong-giang19.jpg
huong-giang18.jpg
huong-giang17.jpg

Ngày thứ 10 của Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang chọn các thiết kế jumpsuit.

Người đẹp gây bất ngờ khi diện thiết kế cách điệu mang nét đặc trưng của trang phục truyền thống Thái Lan.

unnamed.jpg
JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
#Hoa hậu Hương Giang #Miss Universe 2025 #trang phục nổi bật #Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 #sắc đẹp quốc tế #Nguyễn Hương Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục