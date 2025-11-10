Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhan sắc thăng hạng của Á hậu Trần Ngọc Châu Anh trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 22

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngày 9/11, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh tròn 22 tuổi. Nàng hậu khoe nhan sắc xinh đẹp dịu dàng, thăng hạng trong bộ ảnh mừng sinh nhật bên cây đàn piano.

Chỉ sau khoảng 2 tháng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 và tham gia media tour, Châu Anh đã trở lại trường, cân bằng lịch sinh hoạt, học tập để hoàn thành sứ mệnh của Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và một quân nhân.

chau-anh10.jpg
chau-anh4.jpg
﻿chau-anh.jpg
chau-anh1.jpg

Nhờ thành tích tại cuộc thi nhan sắc lâu đời, Châu Anh được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Hiện tại, người đẹp là nhân viên tăng cường đảm nhiệm chức danh cán bộ, Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Bên cạnh các hoạt động học tập, Á hậu Châu Anh vẫn tham gia các hoạt động thiện nguyện và các hoạt động thời trang - giải trí. Trong thời gian tới, cô sẽ tham gia dự án phim truyền hình cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh.

chau-anh6.jpg
chau-anh3.jpg﻿
﻿chau-anh2.jpg
chau-anh5.jpg

Nhân dịp sinh nhật tuổi 22, Á hậu Châu Anh tung bộ ảnh khoe nhan sắc thăng hạng bên cây đàn piano. Người đẹp từng chia sẻ cô chọn học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để phát triển khả năng âm nhạc, đồng thời phát huy truyền thống của gia đình. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp nhiều lần thể hiện năng khiếu chơi đàn piano.

chau-anh8.jpg﻿
chau-anh9.jpg
chau-anh7.jpg

Xen lẫn giữa dịu dàng của một Á hậu là sự kiên định của người lính kỉ cương, Trần Ngọc Châu Anh luôn tỏa sáng bằng bản lĩnh và trái tim nhân hậu. Trên mọi hành trình, cô là nguồn cảm hứng của vẻ đẹp trí tuệ, tinh thần cống hiến và tình yêu cuộc sống.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Trần Ngọc Châu Anh #Á hậu #Hoa hậu Việt Nam 2024 #sinh nhật #âm nhạc #quân đội #diễn viên #Á hậu Châu Anh

