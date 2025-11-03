Được tổ chức bởi ê-kíp MGI, Miss Universe có biến thành bản sao của Miss Grand?

HHTO - Năm nay, Miss Universe được Chủ tịch tổ chức MGI và Miss Universe Thailand - ông Nawat đăng cai tổ chức. Có thể thấy ngay trong ngày đầu tiên, background của cuộc thi đã đi kèm logo MGI. Ông Nawat cũng ngay lập tức kêu gọi bình chọn Top 10 thí sinh cho một hoạt động vốn thuộc về Miss Grand International.

Năm ngoái ông Nawat - Chủ tịch tổ chức MGI đã giành được quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74. Toàn bộ sự kiện của Miss Universe 2025, bao gồm sản xuất, tiếp thị và phân phối vé, đều được tổ chức thông qua MGI.

Ngay trong sự kiện chính thức đầu tiên ngày 2/11, phông nền sự kiện (backdrop) của Miss Universe 2025 đã tràn ngập logo của MGI (Miss Grand International), mặc dù logo và tên cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 vẫn to nhất ở giữa.

Ngay sau sự kiện này, trên trang chủ Miss Universe Thailand, một cuộc bình chọn Top 10 thí sinh tham dự buổi tiệc tối và trò chuyện cùng ông Nawat đã chính thức được kêu gọi. Thể lệ của phần bình chọn này như sau:

Fanpage Miss Universe Thailand: 1 like = 5 điểm, 1 sharre = 3 điểm

Instagram Miss Universe Thailand: 1 tim = 10 điểm.

BTC chỉ tính điểm trên các tài khoản follow hai trang này.

Đây vốn là hoạt động đặc trưng thuộc về Miss Grand International, nay lại được áp dụng cho Miss Universe. Rất nhiều fan sắc đẹp quốc tế tỏ ra không ủng hộ phần bình chọn này của BTC Miss Universe năm nay. Tuy nhiên, các đại diện của cuộc thi năm nay đang tích cực kêu gọi bình chọn cho bản thân, để có cơ hội được dự tiệc tối cùng BTC. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang hiện đang là một trong những thí sinh nhận được lượng bình chọn cao nhất cho hoạt động này.