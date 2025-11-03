Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Được tổ chức bởi ê-kíp MGI, Miss Universe có biến thành bản sao của Miss Grand?

JEANIE - Ảnh: BTC
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Năm nay, Miss Universe được Chủ tịch tổ chức MGI và Miss Universe Thailand - ông Nawat đăng cai tổ chức. Có thể thấy ngay trong ngày đầu tiên, background của cuộc thi đã đi kèm logo MGI. Ông Nawat cũng ngay lập tức kêu gọi bình chọn Top 10 thí sinh cho một hoạt động vốn thuộc về Miss Grand International.

Năm ngoái ông Nawat - Chủ tịch tổ chức MGI đã giành được quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74. Toàn bộ sự kiện của Miss Universe 2025, bao gồm sản xuất, tiếp thị và phân phối vé, đều được tổ chức thông qua MGI.

huong-giang4.jpg
mu3.jpg

Ngay trong sự kiện chính thức đầu tiên ngày 2/11, phông nền sự kiện (backdrop) của Miss Universe 2025 đã tràn ngập logo của MGI (Miss Grand International), mặc dù logo và tên cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 vẫn to nhất ở giữa.

huong-giang-4094.jpg

Ngay sau sự kiện này, trên trang chủ Miss Universe Thailand, một cuộc bình chọn Top 10 thí sinh tham dự buổi tiệc tối và trò chuyện cùng ông Nawat đã chính thức được kêu gọi. Thể lệ của phần bình chọn này như sau:

Fanpage Miss Universe Thailand: 1 like = 5 điểm, 1 sharre = 3 điểm

Instagram Miss Universe Thailand: 1 tim = 10 điểm.

BTC chỉ tính điểm trên các tài khoản follow hai trang này.

﻿mu1.jpg﻿
mu4.jpg
mu2.jpg
mu.jpg

Đây vốn là hoạt động đặc trưng thuộc về Miss Grand International, nay lại được áp dụng cho Miss Universe. Rất nhiều fan sắc đẹp quốc tế tỏ ra không ủng hộ phần bình chọn này của BTC Miss Universe năm nay. Tuy nhiên, các đại diện của cuộc thi năm nay đang tích cực kêu gọi bình chọn cho bản thân, để có cơ hội được dự tiệc tối cùng BTC. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang hiện đang là một trong những thí sinh nhận được lượng bình chọn cao nhất cho hoạt động này.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss Universe 2025 #MGI #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Grand International #bình chọn Miss Universe #Hương Giang #sự kiện sắc đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục