Dàn người đẹp Việt khoe sắc, tới ủng hộ Hương Giang lên đường thi Miss Universe

JEANIE - Ảnh: BTC
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Rất nhiều người đẹp đã có mặt tại buổi send-off của Hoa hậu Hương Giang, gửi đến cô nhiều lời chúc tốt đẹp trước ngày lên đường tới Thái Lan tham gia Miss Universe 2025.

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, trải qua hơn một thập kỷ bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang ngày càng khẳng định bản lĩnh trong vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC và nhà sản xuất.

Hành trình của Nguyễn Hương Giang với tư cách là Miss Universe Vietnam 2025 chính thức bắt đầu bằng sự kiện Send-off Representative of Miss Universe Vietnam 2025. Sự kiện có sự góp mặt của rất nhiều người đẹp đình đám trong showbiz Việt.

ky-duyen.jpg
huong-ly1.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2014 - Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên (trái) và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023 - Giám đốc quốc gia MUVN Nguyễn Thị Hương Ly (phải) là hai người đẹp trao sash Miss Universe Vietnam 2025 cho Hương Giang.

﻿bui-quynh-hoa.jpg
le-hoang-phuong.jpg

Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa (trái) và Miss Grand Vietnam 2023 - Á hậu 4 Miss Grand International 2023 Lê Hoàng Phương.

kieu-duy.jpg
tuan-ngoc.jpg

Miss International Vietnam 2025 Nguyễn Ngọc Kiều Duy (trái) và Mr World Vietnam 2024 - Á vương 1 Mr World 2024 Phạm Tuấn Ngọc.

﻿mai-ngo.jpg
ha-anh.jpg

Miss Charm Vietnam 2025 Mai Ngô (trái) và siêu mẫu Hà Anh (phải).

thuy-quynh.jpg
hong-dang.jpg

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 Vũ Thúy Quỳnh (trái) và Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023 Trịnh Thị Hồng Đăng (phải).

quynh-chau.jpg
ho-ngoc-ha1.jpg

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu (trái) và ca sĩ Hồ Ngọc Hà (phải).

mlee.jpg
ha-kino.jpg

Hai người đẹp của Miss Universe Vietnam 2024: Chị đẹp MLee (Top 5) và Hà Kino (Top 16).

chi-pu.jpg

Ca sĩ Chi Pu mặc đồ đơn giản nhưng vẫn khoe được hình thể khoẻ khoắn.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
