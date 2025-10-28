Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

NTK Lê Thanh Hòa tiết lộ ý nghĩa mẫu váy cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chọn váy cưới của NTK Lê Thanh Hòa cho buổi lễ ở nhà thờ và khi đón khách ở tiệc cưới. Mới đây, "nhà thiết kế của các Hoa - Á hậu" đã tiết lộ ý nghĩa 2 mẫu váy cưới này.

quynh-chau1.jpg

Tại buổi lễ cưới trang trọng trong nhà thờ, Á hậu Quỳnh Châu lựa chọn diện thiết kế dáng silhouette cổ điển ôm dài, được cắt may từ chất liệu satin cao cấp với độ bóng nhẹ, mang đến hiệu ứng ánh sáng tinh khôi và sang trọng.

Trên nền vải thanh khiết ấy, từng chi tiết được đính kết tỉ mỉ bằng pha lê và đá Swarovski, tạo nên những mảng hoa văn mang hơi thở cổ kính, gợi liên tưởng đến cấu trúc uy nghi của các vòm mái nhà thờ phương Tây.

﻿quynh-chau.jpg
quynh-chau2.jpg

Thiết kế tay dài, cổ thuyền giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh và nét kiêu kỳ của cô dâu, đồng thời giữ trọn tinh thần trang nhã phù hợp với không gian linh thiêng. Mỗi chi tiết pha lê được sắp xếp đối xứng, phản chiếu ánh sáng tự nhiên một cách mềm mại. Phần đuôi váy suông nhẹ kết hợp với tấm voan dài mang đến cảm giác uyển chuyển và thánh thiện, như một lời chúc phúc cho hành trình tình yêu trọn vẹn. Chiếc váy không chỉ là trang phục cưới, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của ánh sáng và sự thuần khiết.

Sau khoảnh khắc trang nghiêm trong lễ cưới tại nhà thờ, trong phần đón khách tại tiệc cưới, Á hậu Quỳnh Châu chọn thiết kế lấy cảm hứng từ đóa hoa mẫu đơn, loài hoa được xem là biểu tượng của tình yêu viên mãn và sắc đẹp kiêu kỳ, chiếc váy được tạo tác trên nền satin trắng ngọc trai với đường cắt gọn gàng, tôn dáng.

quynh-chau3.jpg
quynh-chau4.jpg

Điểm nhấn nằm ở phần draping bên hông, tạo hình tự nhiên như cánh hoa đang khẽ nở, ôm nhẹ vòng eo thon, nhấn nhá thêm chi tiết đóa hoa mẫu đơn đính kết thủ công. Thiết kế cúp ngực trơn, dáng suông rơi nhẹ mang lại cảm giác thanh thoát và đương đại, thể hiện tinh thần của người phụ nữ hiện đại tự tin, dịu dàng. Kết hợp cùng voan dài phủ nhẹ phía sau, tổng thể chiếc váy trở nên hài hòa, vừa hiện đại, vừa đậm chất nữ tính.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
