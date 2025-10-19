Miss Grand International 2025: Ngỡ ngàng với cú B2B ngoạn mục của Philippines

HHTO - Đêm Chung kết Miss Grand International 2025 kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Philippines, người đẹp Emma Mary Tiglao. Đây được coi là cú B2B (back 2 back) ngoạn mục của "cường quốc nhan sắc" tại Đông Nam Á khiến fan sắc đẹp vô cùng bất ngờ.

Tân Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025 Emma Mary Tiglao năm nay 30 tuổi, cao 1m75, là người đẹp “dành cả thanh xuân” đi thi nhan sắc, cô đã tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp. Từ năm 2012, tức là cách đây 13 năm, Emma đã bắt đầu đi thi nhan sắc, cô tham gia Mutya Pilipinas và giành Á hậu 1.

Tiếp theo, cô lọt Top 15 Binibining Pilipinas 2014. Năm 2015, người đẹp tham gia Miss World Philippines và giành Á hậu 4. Emma tiếp tục tham gia Binibining Pilipinas 2019 và được cử là đại diện quốc gia này đến với Miss Intercontinental 2019, cô lọt Top 20 chung cuộc. Emma nghỉ ngơi trong 6 năm, sau khi ông Nawat công bố mở rộng độ tuổi dành cho thí sinh tham gia Miss Grand International 2025, Emma đã đăng ký thi Miss Grand Philippines 2025 và giành ngôi vị Hoa hậu.

Hoa hậu Emma Tiglao nhận vương miện Miss Grand International 2025 từ người tiền nhiệm, cũng là người đồng hương của cô, Miss Grand International 2024 Christine Juliane Opiza.

Tại cuộc thi Miss Grand International 2025, Emma Tiglao nằm trong danh sách ứng viên sáng giá cho vương miện xuyên suốt cuộc thi, theo đánh giá của nhiều chuyên trang sắc đẹp. Cô có ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, giao tiếp lưu loát. Emma tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch, đang là người mẫu, MC tại quê nhà.

Người đẹp hiện có 441K người theo dõi trên Instagram (trước khi tham gia cuộc thi, cô chỉ có 228K followers), đây là điều khá bất ngờ vì ông Nawat - Chủ tịch MGI từng tuyên bố tiêu chí chọn Hoa hậu phải là người có ảnh hưởng lớn trên MXH, tức là có lượt người theo dõi cao.

Việc Emma Tiglao giành vương miện Miss Grand International 2025 không phải là điều bất ngờ vì cô là thí sinh rất xuất sắc. Tuy nhiên, việc đại diện đến từ Philippines đăng quang liên tiếp 2 năm liền của Miss Grand International là một điều bất ngờ với cộng đồng nhan sắc. Mặc dù đất nước này năm nào cũng cử đến những thí sinh đẹp toàn diện cả về nhan sắc và học vấn, nhưng mãi đến năm 2024, cường quốc nhan sắc này của Đông Nam Á mới có vương miện Miss Grand International đầu tiên, và cũng là được đẩy từ vị trí Á hậu 1, do Hoa hậu từ bỏ vương miện.

Các danh hiệu Á hậu 1-2-3-4 của Miss Grand International 2025 lần lượt thuộc về các đại diện của Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana và Venezuela. Cũng tại đêm Chung kết này, BTC công bố quốc gia đăng cai mùa giải Miss Grand International 2026 là Ấn Độ.