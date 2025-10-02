Hoa hậu Lương Thùy Linh là đại diện Việt Nam duy nhất dự show diễn của Balmain

Show diễn của thương hiệu Balmain quy tụ hàng trăm khách mời là các ngôi sao, nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và giải trí. Với bộ sưu tập năm nay, nhà mốt Balmain tiếp tục chinh phục giới mộ điệu bằng tinh thần sáng tạo, sự xa hoa và tính nghệ thuật đặc trưng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện trang phục sang trọng, tối giản nhưng tinh tế.

Lương Thùy Linh đã có một hành trình đáng nhớ khi liên tục xuất hiện tại các Tuần lễ thời trang lớn tại châu Âu. Trước đó, cô đã có mặt tại London Fashion Week (Anh), Milan Fashion Week (Italia). Tại Ý, cô tiếp tục xuất hiện tại BOSS Fashion Show.

﻿

Tròn sáu năm sau đăng quang, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã và đang chứng minh sự trưởng thành vượt bậc, từ nền tảng học vấn vững chắc, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng làm MC, diễn giả, đến phong thái tự tin khi đứng cạnh dàn sao quốc tế.

Dù đang bận rộn với lịch trình khá dày đặc tại châu Âu, Hoa hậu Lương Thùy Linh vẫn luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho quê hương, đặc biệt là Cao Bằng. Trước Tết Trung Thu, cô và mẹ đã chuẩn bị sẵn những phần quà ý nghĩa để trao tặng các em nhỏ nơi vùng núi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, hoạt động trao quà buộc phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn. Thông qua các trang mạng xã hội, Hoa hậu Lương Thùy Linh đau lòng khi theo dõi tin tức bão lũ từ xa, cô đã quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của bão, cầu chúc bình an đến bà con vùng chịu ảnh hưởng.