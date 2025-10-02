Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Lương Thùy Linh là đại diện Việt Nam duy nhất dự show diễn của Balmain

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện nổi bật tại show diễn của thương hiệu Balmain trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Show diễn của thương hiệu Balmain quy tụ hàng trăm khách mời là các ngôi sao, nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và giải trí. Với bộ sưu tập năm nay, nhà mốt Balmain tiếp tục chinh phục giới mộ điệu bằng tinh thần sáng tạo, sự xa hoa và tính nghệ thuật đặc trưng.

luong-thuy-linh1.jpg
luong-thuy-linh2.jpg

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện trang phục sang trọng, tối giản nhưng tinh tế.

luong-thuy-linh3.jpg
luong-thuy-linh4.jpg
luong-thuy-linh5.jpg
luong-thuy-linh10.jpg

Lương Thùy Linh đã có một hành trình đáng nhớ khi liên tục xuất hiện tại các Tuần lễ thời trang lớn tại châu Âu. Trước đó, cô đã có mặt tại London Fashion Week (Anh), Milan Fashion Week (Italia). Tại Ý, cô tiếp tục xuất hiện tại BOSS Fashion Show.

﻿luong-thuy-linh8.jpg
luong-thuy-linh7.jpg

Tròn sáu năm sau đăng quang, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã và đang chứng minh sự trưởng thành vượt bậc, từ nền tảng học vấn vững chắc, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng làm MC, diễn giả, đến phong thái tự tin khi đứng cạnh dàn sao quốc tế.

luong-thuy-linh6.jpg
luong-thuy-linh9.jpg

Dù đang bận rộn với lịch trình khá dày đặc tại châu Âu, Hoa hậu Lương Thùy Linh vẫn luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho quê hương, đặc biệt là Cao Bằng. Trước Tết Trung Thu, cô và mẹ đã chuẩn bị sẵn những phần quà ý nghĩa để trao tặng các em nhỏ nơi vùng núi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, hoạt động trao quà buộc phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn. Thông qua các trang mạng xã hội, Hoa hậu Lương Thùy Linh đau lòng khi theo dõi tin tức bão lũ từ xa, cô đã quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của bão, cầu chúc bình an đến bà con vùng chịu ảnh hưởng.

30fe9ff76538ef66b629.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Lương Thùy Linh #Balmain #Paris Fashion Week #Hoa hậu Việt Nam #Thời trang quốc tế #Show diễn Balmain #Hoa hậu Lương Thùy Linh #Miss World Vietnam

Xem thêm

Cùng chuyên mục