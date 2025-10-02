Hoa hậu Thanh Thủy xinh đẹp rạng rỡ trong trang phục truyền thống Nhật Bản

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy vinh dự tham gia sự kiện giao lưu văn hóa đặc biệt “Visit Japan Night” do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tổ chức. Nàng hậu duyên dáng trong Yukata truyền thống của xứ sở hoa anh đào.

Buổi giao lưu có sự hiện diện của nhiều vị khách quý, trong đó có ông Naoki Ito - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy du lịch song phương, hướng tới mục tiêu 1 triệu lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản vào năm 2030. Với chủ đề Địa phương x Ẩm thực x Văn hóa, chương trình giới thiệu những nét đặc sắc của các vùng Hokkaido, Chubu, Chugoku và Kyushu thông qua gian trưng bày văn hóa ẩm thực và những loại rượu sake đặc trưng.

Xuất hiện duyên dáng trong Yukata truyền thống của Nhật Bản, Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với phong thái rạng rỡ và gần gũi. Cô cùng Đại sứ Nhật Bản và phu nhân tham gia nghi thức đập rượu kagami biraki - biểu tượng cho sự khởi đầu mới và lời chúc may mắn, đánh dấu khoảnh khắc giàu ý nghĩa văn hóa và ngoại giao.

Trước đó, Thanh Thủy nhiều lần tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Đầu tháng 9 vừa qua, cô xuất hiện tại Osaka Expo 2025 để quảng bá văn hóa Việt Nam và vinh dự đón tiếp Công chúa Nhật Bản trong khuôn khổ sự kiện.

Thông qua sự kiện Visit Japan Night, Hoa hậu thể hiện vai trò của một đại sứ văn hóa năng động, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản.