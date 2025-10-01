Miss Grand International 2025: Sau lễ trao sash, người đẹp nào được đánh giá cao nhất?

HHTO - Sau lễ trao sash của cuộc thi Miss Grand International 2025, các chuyên trang nhan sắc quốc tế đưa ra rất nhiều BXH đánh giá các thí sinh năm nay. Những người đẹp nào được nhắc tên nhiều nhất? Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi được đánh giá ra sao?

Cuộc thi nhan sắc đang được chú ý nhất hiện nay là Miss Grand International 2025 đã chính thức bắt đầu. Tối ngày 30/9, lễ trao sash cho 76 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới đã chính thức diễn ra.

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tại sự kiện trao sash.

Đây là sự kiện ra mắt truyền thông đầu tiên của dàn thí sinh Miss Grand International 2025. Sau sự kiện này, cộng đồng nhan sắc quốc tế đã có cái nhìn thực tế hơn về nhan sắc của các người đẹp. Hàng loạt chuyên trang nhan sắc đã đưa ra BXH đánh giá sự thể hiện của các thí sinh sau sự kiện trao sash.

Chuyên trang Sash Factor đánh giá người đẹp đến từ Mexico là xuất sắc nhất, tiếp đó lần lượt là các đại diện đến từ Venezuela, Philippines, Guatemala và Indonesia. Trong Top 20 của Sash Factor không có đại diện Việt Nam.

Rất nhiều chuyên trang nhan sắc khác cũng nhắc đến các đại diện này trong BXH đánh giá riêng. Ngoài ra, một số thí sinh khác cũng có mặt ở hầu hết các BXH đánh giá, đó là đại diện đến từ Brazil, Thái Lan, Tây Ban Nha,… Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi không có tên trong bất kỳ BXH nào.

Năm nay, các đại diện đến từ Mỹ Latinh được đánh giá rất mạnh, dàn thí sinh của khu vực này sở hữu lượng fan hùng hậu, chiếm áp đảo trong giải thưởng bình chọn đầu tiên của Miss Grand International 2025 là Top 10 BXH Pre-Arrival. Trong Top 10 này, chỉ có 2 đại diện Đông Nam Á là nước chủ nhà Thái Lan và Philippines, 1 người đẹp đến từ Tây Ban Nha, 7 người đẹp còn lại đều đến từ khu vực Mỹ Latinh gồm: Brazil, Ecuador, Guatemala, Mexico, Paraguay, Peru và Venezuela.