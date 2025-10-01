Miss Grand International 2025: Không có mặt ở tiệc tối, Yến Nhi ra sao tại lễ trao sash?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ảnh: FBNV
HHTO - Đại diện Việt Nam là Nguyễn Thị Yến Nhi đã không thể lọt Top 10 Pre-Arrival của Miss Grand International 2025, nàng hậu không có cơ hội được dự bữa tiệc tối cùng đương kim Hoa hậu, Chủ tịch và Phó Chủ tịch tổ chức MGI. Buổi trao sash sau đó, Yến Nhi đã thể hiện thế nào?

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đã không thể lọt Top 10 Pre-Arrival của Miss Grand International 2025. Tuy vậy, người đẹp được đánh giá là đang có sự nỗ lực trông thấy trong ngày đầu tiên tại cuộc thi.

yen-nhi1.jpg
yen-nhi2.jpg

Trang phục ngày đầu của Yến Nhi tại Miss Grand International 2025. Cô đứng cạnh đại diện đến từ Argentina, và khoe hình thể đẹp khi đứng cạnh các đại diện khác.

yen-nhi-2485.jpg﻿
yen-nhi5.jpg

Tại buổi trao sash tối ngày 30/9, Yến Nhi diện thiết kế dạ hội màu đỏ cam nổi bật, cắt xẻ táo bạo, gây ấn tượng với vòng eo con kiến.

Màn hô tên của Yến Nhi được đánh giá tốt, không quá đà, phát âm tiếng Anh của cô cũng được khen ổn.

yen-nhi6.jpg
yen-nhi3.jpg

Mặc dù vậy, nhan sắc của Yến Nhi so với dàn người đẹp của cuộc thi năm nay là không quá nổi bật. Cô chỉ được đánh giá là có nhan sắc khác lạ, chứ không phải quá xuất sắc.

top-10-pre-arrival.jpg

Trong Top 10 BXH Pre-Arrival của Miss Grand International 2025 được tham dự tiệc tối trước cuộc thi, chỉ có 2 đại diện Đông Nam Á là nước chủ nhà Thái Lan và Philippines, 1 người đẹp đến từ Tây Ban Nha, 7 người đẹp còn lại đều đến từ khu vực Mỹ Latinh gồm: Brazil, Ecuador, Guatemala, Mexico, Paraguay, Peru và Venezuela.

30fe9ff76538ef66b629.jpg
Ảnh: FBNV
#Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025 #lễ trao sash #đại diện Việt Nam #Nguyễn Thị Yến Nhi

