Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Grand International 2025: Yến Nhi bất ngờ lọt Top 3 BXH bình chọn trang phục bikini

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tin vui liên tiếp đến với đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2025: Yến Nhi hiện đang là 1 trong 3 thí sinh nhận được bình chọn nhiều nhất trong phần thi Best in Swimsuit (Trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất).

Sau hàng loạt drama đáng tiếc, Hoa hậu Yến Nhi bắt đầu nhận được sự ủng hộ từ fan sắc đẹp nước nhà. Ở phần bình chọn Top 20 Best in Swimsuit (Trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất), cô hiện đang nằm trong Top 3, chỉ đứng sau đại diện đến từ Philippines, thậm chí còn trên đại diện nước chủ nhà Thái Lan.

yen-nhi.jpg﻿
yen-nhi1.jpg

Phần bình chọn này được tính theo số lượng thả tim tại ảnh của thí sinh trên trang chủ Miss Grand International, không tính lượt like hoặc các re-action khác.

Hoa hậu Yến Nhi được khen về phần trình diễn bikini nhờ hình thể đẹp, sải bước tự tin, uyển chuyển, có những bước đi gợi nhớ đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

yen-nhi2.jpg

Cộng đồng mạng cũng phát hiện ra điểm yếu về giao tiếp tiếng Anh của Yến Nhi nằm ở kỹ năng nghe. Cô tỏ ra rất vất vả trong việc nghe hiểu tiếng Anh.

yen-nhi6.jpg
yen-nhi5.jpg

Qua vòng phỏng vấn kín, có thể thấy khả năng phát âm và nói của Yến Nhi không quá tệ, nếu có thời gian trau dồi thêm, chắc hẳn cô sẽ tự tin và trả lời chính xác các câu hỏi hơn.

mgi.jpg

Thêm một tin vui nữa đến với đại diện Việt Nam, sau vòng 1 của phần bình chọn Country’s Power of the Year, Yến Nhi đã chính thức lọt Top 20. Thí sinh giành chiến thắng trong phần bình chọn này sẽ chính thức có mặt trong Top 20 chung cuộc của Miss Grand International 2025.

﻿yen-nhi3.jpg
yen-nhi4.jpg

Yến Nhi đang dần lấy lại thiện cảm của người hâm mộ, cô đang thể hiện sự cố gắng nỗ lực qua các phần thi.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
#Hoa hậu Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #bình chọn bikini #Hoa hậu Hoà bình Việt Nam #Thái Lan #Top 3 #Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025 #Nguyễn Thị Yến Nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục