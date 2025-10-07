Hoa hậu Thanh Thủy xinh đẹp ngọt ngào trong trang phục truyền thống Thái Lan

HHTO - Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thuộc nhiệm kỳ Miss International 2024, Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục hành trình lan tỏa sứ mệnh kết nối văn hóa tại hơn 10 quốc gia. Điểm dừng chân mới nhất của cô là Thái Lan, nơi người đẹp đồng hành cùng cuộc thi Miss International Thailand 2025.

Tại “xứ sở Chùa Vàng”, Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong trang phục truyền thống Chut Thai, tham quan chùa Wat Arun, một trong những biểu tượng văn hóa tâm linh nổi tiếng tại Bangkok.

Hình ảnh nền nã, thanh lịch của Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng và truyền thông Thái Lan.

Đảm nhiệm vai trò giám khảo vòng phỏng vấn kín tại Miss International Thailand 2025, Hoa hậu Thanh Thủy đã gửi đến các thí sinh lời chia sẻ: “Trước hết, tôi xin chúc mừng tất cả các bạn vì đã hoàn thành vòng phỏng vấn hôm nay. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc trong hành trình này, vì dù thử thách đến đâu, đó cũng sẽ là những bài học quý giá. Biết đâu, đây sẽ trở thành ký ức đẹp nhất trong cuộc đời các bạn”.

Xuất hiện rạng rỡ trong đêm Chung kết Miss International Thailand 2025, Thanh Thủy gây ấn tượng với layout cuốn hút, thần thái nổi bật và cùng trao vương miện cho tân Hoa hậu. Cô cũng không quên gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến người kế nhiệm mới, khép lại chuyến công tác tại Thái Lan đầy ý nghĩa.

Thông qua các hoạt động tại Thái Lan, Hoa hậu Thanh Thủy không chỉ khẳng định vai trò một đại sứ sắc đẹp quốc tế, mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nền văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần kết nối toàn cầu mà tổ chức Miss International hướng đến. Được biết, nàng hậu sẽ tiếp tục hành trình quốc tế với chuyến công du đến Campuchia vào giữa tháng 10 trước khi khép lại nhiệm kỳ rực rỡ của Hoa hậu Quốc tế đầu tiên đến từ Việt Nam.