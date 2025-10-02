Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hà Trúc Linh khoe nhan sắc nổi bật trong show thời trang

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dàn sao và Hoa - Á hậu Việt hiếm khi tề tựu đông đủ đến vậy tại một show thời trang. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà xuất hiện sau thời gian dài vắng bóng trên các sàn diễn thời trang. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh sải bước đầy tự tin trên sàn runway.

BST Lụa Là Trà Hoa của NTK Linh San, khơi gợi sự viên mãn, tinh thần đoàn viên, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian của áo dài. Các thiết kế áo dài được cách điệu với gam màu rực rỡ, các họa tiết thêu nổi bật, đầy nghệ thuật, mang đậm tinh thần couture. NTK Linh San sử dụng chất liệu lụa mềm mại, gấm quyền quý và tinh thần tao nhã trong văn hoá thưởng trà cho BST lần này.

Show diễn thời trang giới thiệu BST Lụa Là Trà Hoa quy tụ đông đảo dàn sao Việt và Hoa - Á hậu đình đám.

3-first-faces.jpg

Ba nàng hậu: Miss Earth 2018 Nguyễn Phương Khánh - Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh mở màn đêm diễn.

do-thi-ha1.jpg
do-thi-ha.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà xuất hiện trong thiết kế áo dài màu hồng dịu dàng trên thảm đỏ sự kiện.

﻿do-thi-ha2.jpg
do-thi-ha3.jpg

Nàng hậu xuất hiện bùng nổ trong show diễn, khoe đôi chân dài thương hiệu 1m11.

﻿ha-truc-linh3.jpg
ha-truc-linh2.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh diện áo dài cổ yếm cách điệu trên thảm đỏ, khoe lưng trần nuột nà.

ha-truc-linh.jpg
ha-truc-linh1.jpg

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 sải bước đầy tự tin trong show diễn.

phuong-khanh3.jpg
﻿phuong-khanh.jpg﻿
phuong-khanh2.jpg
phuong-khanh1.jpg

Hiếm khi có mặt tại các sự kiện của showbiz, Miss Earth 2018 Nguyễn Phương Khánh luôn khiến fan trầm trồ mỗi khi xuất hiện.

tata1.jpg
tata.jpg

Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid đến từ Indonesia diện thiết kế áo dài cô dâu mang gam đỏ nổi bật.

mook1.jpg
mook.jpg

Á hậu Miss Cosmo 2024 Karnruethai Tassabut đến từ Thái Lan cũng có mặt trong show diễn với thiết kế áo dài cô dâu màu đỏ.

﻿xuan-hanh.jpg
phuong-linh.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh (trái) và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh (phải).

phuong-linh-que-anh1.jpg
phuong-linh-que-anh.jpg

Hoa hậu Phương Linh sải bước cùng Hoa hậu Võ Lê Quế Anh trên sàn diễn.

﻿que-anh.jpg
que-anh1.jpg

Mặc dù không nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng fan sắc đẹp Việt, Hoa hậu Quế Anh vẫn nhận được không ít lời khen vì thăng hạng nhan sắc.

﻿ngoc-thao1.jpg
ngoc-thao2.jpg

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo thường xuyên có mặt tại show diễn thời trang của các NTK lớn.

﻿le-ha-anh.jpg
le-ha-anh1.jpg

Diễn viên Lê Hạ Anh - O Hồng của tác phẩm điện ảnh trăm tỷ Mưa Đỏ.

﻿ha-anh-lam-thanh-nha.jpg
ha-anh-lam-thanh-nha1.jpg

Cô xuất hiện cùng Lâm Thanh Nhã (vai Bình trong Mưa Đỏ) trên sàn diễn trong thiết kế áo dài cưới màu trắng tinh khiết.

﻿thuy-tien.jpg
thuy-tien1.jpg

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

quynh-anh3.jpg
quynh-anh2.jpg
﻿quynh-anh.jpg
quynh-anh1.jpg

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Quỳnh Anh xuất hiện với hai thiết kế đẹp ấn tượng.

thuy-quynh3.jpg
thuy-quynh2.jpg
﻿thuy-quynh.jpg
thuy-quynh1.jpg

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 Vũ Thúy Quỳnh cũng trình diễn 2 thiết kế trong BST Lụa Là Trà Hoa.

nam-anh-nam-em1.jpg
nam-anh-nam-em.jpg

Cặp chị em sinh đôi Nam Anh - Nam Em cũng có mặt tại show diễn.

﻿dang-khoi-thuy-anh.jpg
dang-khoi-thuy-anh1.jpg

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh lần đầu nắm tay nhau trên sàn diễn thời trang.

30fe9ff76538ef66b629.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Việt Nam #BST Lụa Là Trà Hoa #NTK Linh San #show thời trang #hoa hậu #Hoa hậu Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Hà Trúc Linh #Mưa Đỏ

