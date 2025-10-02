Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hà Trúc Linh khoe nhan sắc nổi bật trong show thời trang

HHTO - Dàn sao và Hoa - Á hậu Việt hiếm khi tề tựu đông đủ đến vậy tại một show thời trang. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà xuất hiện sau thời gian dài vắng bóng trên các sàn diễn thời trang. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh sải bước đầy tự tin trên sàn runway.

BST Lụa Là Trà Hoa của NTK Linh San, khơi gợi sự viên mãn, tinh thần đoàn viên, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian của áo dài. Các thiết kế áo dài được cách điệu với gam màu rực rỡ, các họa tiết thêu nổi bật, đầy nghệ thuật, mang đậm tinh thần couture. NTK Linh San sử dụng chất liệu lụa mềm mại, gấm quyền quý và tinh thần tao nhã trong văn hoá thưởng trà cho BST lần này.

Show diễn thời trang giới thiệu BST Lụa Là Trà Hoa quy tụ đông đảo dàn sao Việt và Hoa - Á hậu đình đám.

Ba nàng hậu: Miss Earth 2018 Nguyễn Phương Khánh - Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh mở màn đêm diễn.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà xuất hiện trong thiết kế áo dài màu hồng dịu dàng trên thảm đỏ sự kiện.

Nàng hậu xuất hiện bùng nổ trong show diễn, khoe đôi chân dài thương hiệu 1m11.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh diện áo dài cổ yếm cách điệu trên thảm đỏ, khoe lưng trần nuột nà.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 sải bước đầy tự tin trong show diễn.

Hiếm khi có mặt tại các sự kiện của showbiz, Miss Earth 2018 Nguyễn Phương Khánh luôn khiến fan trầm trồ mỗi khi xuất hiện.

Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid đến từ Indonesia diện thiết kế áo dài cô dâu mang gam đỏ nổi bật.

Á hậu Miss Cosmo 2024 Karnruethai Tassabut đến từ Thái Lan cũng có mặt trong show diễn với thiết kế áo dài cô dâu màu đỏ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh (trái) và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh (phải).

Hoa hậu Phương Linh sải bước cùng Hoa hậu Võ Lê Quế Anh trên sàn diễn.

Mặc dù không nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng fan sắc đẹp Việt, Hoa hậu Quế Anh vẫn nhận được không ít lời khen vì thăng hạng nhan sắc.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo thường xuyên có mặt tại show diễn thời trang của các NTK lớn.

Diễn viên Lê Hạ Anh - O Hồng của tác phẩm điện ảnh trăm tỷ Mưa Đỏ.

Cô xuất hiện cùng Lâm Thanh Nhã (vai Bình trong Mưa Đỏ) trên sàn diễn trong thiết kế áo dài cưới màu trắng tinh khiết.

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Quỳnh Anh xuất hiện với hai thiết kế đẹp ấn tượng.

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 Vũ Thúy Quỳnh cũng trình diễn 2 thiết kế trong BST Lụa Là Trà Hoa.

Cặp chị em sinh đôi Nam Anh - Nam Em cũng có mặt tại show diễn.

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh lần đầu nắm tay nhau trên sàn diễn thời trang.