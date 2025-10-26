Top 2 Miss Cosmo Vietnam 2025 khoe vẻ đẹp thời thượng trong bộ ảnh thời trang

HHTO - Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa vừa giới thiệu bộ sưu tập Pre-Fall 2025, với sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly. Lấy cảm hứng từ tinh thần “Thanh Lịch Vượt Thời Gian”, bộ sưu tập là cách Lê Thanh Hòa tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Bộ sưu tập sử dụng các chất liệu như crepe, chiffon, spandex… cùng kỹ thuật xử lý bề mặt và dựng phom đặc trưng của Lê Thanh Hòa, mang lại vẻ uyển chuyển, thanh thoát cho người mặc. Điểm nhấn đến từ những chi tiết đính kết thủ công được sắp đặt tỉ mỉ, tạo hiệu ứng về mặt thị giác. Đây cũng là yếu tố đặc biệt làm nên thương hiệu Lê Thanh Hòa, bởi lẽ dù chuyên về thời trang ứng dụng, mỗi thiết kế của anh đều có nét đặc trưng riêng, khó trộn lẫn với các thương hiệu khác.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Đặc biệt, bộ sưu tập dành cho mùa Thu nhưng có bảng màu đa dạng, từ vàng gold, trắng, đen, đỏ, hồng, đặc biệt là những gam màu ombre di chuyển, biến hóa theo đường cong cơ thể, thể hiện tính nghệ thuật trong thời trang cao cấp. Nhà thiết kế ưu ái cho tone đỏ, bởi đây luôn là một những gam màu được phái đẹp săn đón nhất trong dịp lễ Giáng sinh và cuối năm.

Trong vai trò là “nàng thơ” lần này, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh thể hiện khí chất quyến rũ và tự tin, còn Á hậu Đỗ Cẩm Ly mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn đầy cá tính. Cả hai hóa thân thành những quý cô thời thượng trong những mẫu váy cocktail hay những bộ váy dạ hội, cùng nhau khắc họa trọn vẹn tinh thần sang trọng, hiện đại và cuốn hút của Lê Thanh Hoà trong mùa Pre-Fall 2025.