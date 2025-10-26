Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Top 2 Miss Cosmo Vietnam 2025 khoe vẻ đẹp thời thượng trong bộ ảnh thời trang

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa vừa giới thiệu bộ sưu tập Pre-Fall 2025, với sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly. Lấy cảm hứng từ tinh thần “Thanh Lịch Vượt Thời Gian”, bộ sưu tập là cách Lê Thanh Hòa tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

phuong-linh-cam-ly1.jpg
phuong-linh-cam-ly.jpg

Bộ sưu tập sử dụng các chất liệu như crepe, chiffon, spandex… cùng kỹ thuật xử lý bề mặt và dựng phom đặc trưng của Lê Thanh Hòa, mang lại vẻ uyển chuyển, thanh thoát cho người mặc. Điểm nhấn đến từ những chi tiết đính kết thủ công được sắp đặt tỉ mỉ, tạo hiệu ứng về mặt thị giác. Đây cũng là yếu tố đặc biệt làm nên thương hiệu Lê Thanh Hòa, bởi lẽ dù chuyên về thời trang ứng dụng, mỗi thiết kế của anh đều có nét đặc trưng riêng, khó trộn lẫn với các thương hiệu khác.

﻿phuong-linh4.jpg
phuong-linh1.jpg
﻿phuong-linh.jpg
﻿cam-ly.jpg﻿

Đặc biệt, bộ sưu tập dành cho mùa Thu nhưng có bảng màu đa dạng, từ vàng gold, trắng, đen, đỏ, hồng, đặc biệt là những gam màu ombre di chuyển, biến hóa theo đường cong cơ thể, thể hiện tính nghệ thuật trong thời trang cao cấp. Nhà thiết kế ưu ái cho tone đỏ, bởi đây luôn là một những gam màu được phái đẹp săn đón nhất trong dịp lễ Giáng sinh và cuối năm.

phuong-linh-cam-ly3.jpg
phuong-linh-cam-ly2.jpg
cam-ly1.jpg
cam-ly4.jpg

Trong vai trò là “nàng thơ” lần này, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh thể hiện khí chất quyến rũ và tự tin, còn Á hậu Đỗ Cẩm Ly mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn đầy cá tính. Cả hai hóa thân thành những quý cô thời thượng trong những mẫu váy cocktail hay những bộ váy dạ hội, cùng nhau khắc họa trọn vẹn tinh thần sang trọng, hiện đại và cuốn hút của Lê Thanh Hoà trong mùa Pre-Fall 2025.

﻿cam-ly3.jpg
phuong-linh2.jpg
phuong-linh3.jpg﻿
cam-ly2.jpg
123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Miss Cosmo Vietnam 2025 #Lê Thanh Hòa #bộ sưu tập Pre-Fall 2025 #Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh #Á hậu Đỗ Cẩm Ly #thời trang Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục