Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Thanh Thủy kết thúc hành trình công tác Miss International tại Campuchia

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Hoa hậu Thanh Thủy vừa có chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia để tham dự Lễ trao sash và công bố Miss International Cambodia 2025. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt, khép lại hành trình công tác quốc tế kéo dài gần một năm, qua hơn 10 quốc gia trên khắp thế giới.

Trong ngày đầu đến Campuchia, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện rạng rỡ trong trang phục truyền thống của nước bạn, nhận nhiều lời khen từ khán giả.

thanh-thuy10.jpg
thanh-thuy11.jpg

“Đây là lần đầu Thủy đến Campuchia và được diện trang phục truyền thống, trải nghiệm mới mẻ và xúc động. Mỗi chi tiết trên bộ trang phục đều tinh tế và cầu kỳ, giúp Thủy cảm nhận tình yêu văn hoá, các giá trị lâu đời của người dân nơi đây”, Thanh Thủy chia sẻ.

thanh-thuy.jpg

Bên cạnh việc đảm nhận vai trò trao vương miện cho tân Hoa hậu Quốc tế Campuchia, Thanh Thủy cùng ban tổ chức ghé thăm Bảo tàng Quốc gia Campuchia, tìm hiểu thêm về văn hoá con người ở “đất nước chùa Tháp”, lan tỏa tinh thần giao lưu, kết nối và tôn vinh văn hóa.

﻿thanh-thuy5.jpg
﻿thanh-thuy3.jpg﻿
﻿thanh-thuy4.jpg﻿
thanh-thuy6.jpg

Sau chuyến công du tại Campuchia, Thanh Thủy về Việt Nam để tham dự lễ trao sash cho đại diện Nguyễn Ngọc Kiều Duy vào ngày 04/11, chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản giữa tháng 11 để đồng hành cùng Miss International 2025, khép lại nhiệm kỳ bằng khoảnh khắc final walk đầy cảm xúc.

﻿thanh-thuy8.jpg
﻿thanh-thuy7.jpg
thanh-thuy9.jpg

Trong gần một năm, Thanh Thủy đã đi qua hơn 10 quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Guatemala, Singapore, Malaysia, Philippines, Angola, Myanmar, Hàn Quốc và Campuchia, tham gia hàng loạt hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hoá và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trí tuệ, nhân hậu và giàu lòng yêu thương.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Hoa hậu Thanh Thủy #Miss International Cambodia #du lịch quốc tế #văn hoá Campuchia #hoạt động thiện nguyện #quảng bá Việt Nam #nữ hoàng sắc đẹp #Hoa hậu Việt Nam 2022 #Miss International 2024 #Huỳnh Thị Thanh Thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục