Hoa hậu Thanh Thủy kết thúc hành trình công tác Miss International tại Campuchia

HHTO - Hoa hậu Thanh Thủy vừa có chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia để tham dự Lễ trao sash và công bố Miss International Cambodia 2025. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt, khép lại hành trình công tác quốc tế kéo dài gần một năm, qua hơn 10 quốc gia trên khắp thế giới.

Trong ngày đầu đến Campuchia, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện rạng rỡ trong trang phục truyền thống của nước bạn, nhận nhiều lời khen từ khán giả.

“Đây là lần đầu Thủy đến Campuchia và được diện trang phục truyền thống, trải nghiệm mới mẻ và xúc động. Mỗi chi tiết trên bộ trang phục đều tinh tế và cầu kỳ, giúp Thủy cảm nhận tình yêu văn hoá, các giá trị lâu đời của người dân nơi đây”, Thanh Thủy chia sẻ.

Bên cạnh việc đảm nhận vai trò trao vương miện cho tân Hoa hậu Quốc tế Campuchia, Thanh Thủy cùng ban tổ chức ghé thăm Bảo tàng Quốc gia Campuchia, tìm hiểu thêm về văn hoá con người ở “đất nước chùa Tháp”, lan tỏa tinh thần giao lưu, kết nối và tôn vinh văn hóa.

Sau chuyến công du tại Campuchia, Thanh Thủy về Việt Nam để tham dự lễ trao sash cho đại diện Nguyễn Ngọc Kiều Duy vào ngày 04/11, chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản giữa tháng 11 để đồng hành cùng Miss International 2025, khép lại nhiệm kỳ bằng khoảnh khắc final walk đầy cảm xúc.

Trong gần một năm, Thanh Thủy đã đi qua hơn 10 quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Guatemala, Singapore, Malaysia, Philippines, Angola, Myanmar, Hàn Quốc và Campuchia, tham gia hàng loạt hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hoá và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trí tuệ, nhân hậu và giàu lòng yêu thương.