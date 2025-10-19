Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi lần đầu nhận vai trò quan trọng tại show thời trang

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi đã tham gia trình diễn trong sự kiện Gaia Fashion & Art với vai trò first face và vedette. Đây là lần đầu tiên hai nàng hậu đảm nhận các vai trò quan trọng này.

GAIA Fashion & Art là sự kiện thời trang hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái nơi thời trang và nghệ thuật của Hà Nội - Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng, với mong muốn đưa hình ảnh đất nước vươn ra thế giới.

Dù là lần đầu tiên đảm nhiệm hai vị trí quan trọng của một show diễn thời trang, hai nàng hậu đã chinh phục hoàn toàn sàn runway, góp phần truyền tải trọn vẹn thông điệp của show diễn.

﻿van-nhi.jpg
van-nhi2.jpg

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi khoe nhan sắc ngọt ngào trong thiết kế dạ hội xanh lá cây, thiết kế mang thông điệp ý nghĩa về môi trường và Trái Đất.

van-nhi1.jpg

Nàng hậu sải bước tự tin, lộng lẫy như một nữ thần trong vai trò mở màn (first face) của show diễn giới thiệu bộ sưu tập trang phục dạ hội của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

﻿truc-linh3.jpg
truc-linh1.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh xuất hiện với vai trò vedette, cô diện thiết kế màu xanh biếc mềm mại, mang hình ảnh những con sóng của đại dương, bước đi chuyên nghiệp, ấn tượng trên sàn runway.

﻿truc-linh2.jpg
truc-linh.jpg

Sau nhiều lần tham gia các show thời trang lớn, Hoa hậu Hà Trúc Linh ngày càng được khen về thần thái và phong cách trình diễn. Người đẹp được nhận xét là cô nàng Gen Z không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn mang tinh thần học hỏi, trách nhiệm và lòng yêu nước.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Á hậu Vân Nhi #Gaia Fashion & Art #show thời trang Việt Nam #thời trang Hà Nội #nghệ thuật thời trang #Hoa hậu Việt Nam 2024

