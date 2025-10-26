Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Á hậu Thu Ngân trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2025

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) chính thức công bố Á hậu Nguyễn Thu Ngân sẽ là đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2025 tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.

Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như “Cầu nối giữa các châu lục”, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại. Mỗi năm, Miss Intercontinental quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2026, cuộc thi sẽ tiếp tục được tổ chức tại Sahl Hasheesh, Ai Cập - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bên bờ Biển Đỏ.

﻿thu-ngan4.jpg
thu-ngan5.jpg

Sinh năm 2003 tại Cà Mau, Á hậu Nguyễn Thu Ngân sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt thiện cảm cùng phong thái dịu dàng đặc trưng của người con gái miền Tây Nam Bộ. Cô tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ và từng đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định bản thân qua hàng loạt thành tích ấn tượng như Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, giành giải phụ Người đẹp Áo bà ba, và gần đây nhất là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025.

thu-ngan2.jpg
thu-ngan1.jpg

Không chỉ sở hữu phong thái điềm tĩnh và nguồn năng lượng tích cực, Thu Ngân còn gây ấn tượng bởi sự tự tin, khả năng giao tiếp khéo léo cùng tinh thần cầu tiến. Chính những yếu tố này đã giúp cô được lựa chọn là đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental, tiếp nối các người đẹp như Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Bùi Khánh Linh và Hera Ngọc Hằng.

thu-ngan.jpg
thu-ngan3.jpg

Hiện tại, Á hậu Thu Ngân đang tích cực trau dồi các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, trình diễn sân khấu, ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử quốc tế để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới.

Theo kế hoạch, cô sẽ chính thức lên đường đến Ai Cập vào ngày 14/1/2026 để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss Intercontinental 2025, đêm Chung kết diễn ra vào ngày 29/1/2026 tại Sahl Hasheesh.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Á hậu Thu Ngân #Miss Intercontinental 2025 #Việt Nam #Hoa hậu Liên lục 2025 địa #đại diện Việt Nam #sắc đẹp quốc tế #Ai Cập

