Chỉ trong 2 tuần, Miss Cosmo 2024 Ketut Sari công du quốc tế tổng cộng 13 nước

HHTO - Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari vừa khép lại hành trình công du châu Mỹ. Hành trình góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần Miss Cosmo, hướng đến việc tìm kiếm những đại diện mới cho mùa thi 2025.

Từ ngày 14 đến 27/10, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari cùng CEO Trần Việt Bảo Hoàng đã có chuỗi công du đến Hoa Kỳ, Mexico, Panama và Chile, tham dự các sự kiện sắc đẹp, gặp gỡ báo chí và trao sash cho các tân Hoa hậu quốc gia sẽ tham dự Miss Cosmo 2025. Mỗi điểm đến là một hành trình kết nối văn hóa, tôn vinh phụ nữ và lan tỏa tinh thần Impactful Beauty.

Từ sân khấu Chung kết Miss Cosmo USA 2025 tại Texas đến không khí sôi động của Miss Cosmo México 2025, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa tại Panama và Chile, Miss Cosmo 2024 tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế của Miss Cosmo.

Trước đó, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari đã có hành trình công du tại châu Á và châu Âu, đi qua Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc và Hy Lạp.

Mỗi chuyến đi là một phần trong sứ mệnh kết nối văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế của Tổ chức Miss Cosmo, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần Impactful Beauty. Đây cũng là cơ hội để đương kim Hoa hậu khẳng định vai trò truyền cảm hứng, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại và thắt chặt mối liên kết giữa các quốc gia.

Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) đang trở thành tâm điểm mới trên bản đồ sắc đẹp quốc tế, hứa hẹn mang đến một mùa Miss Cosmo 2025 bùng nổ tại Việt Nam.