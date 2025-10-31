Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Chỉ trong 2 tuần, Miss Cosmo 2024 Ketut Sari công du quốc tế tổng cộng 13 nước

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari vừa khép lại hành trình công du châu Mỹ. Hành trình góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần Miss Cosmo, hướng đến việc tìm kiếm những đại diện mới cho mùa thi 2025.

Từ ngày 14 đến 27/10, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari cùng CEO Trần Việt Bảo Hoàng đã có chuỗi công du đến Hoa Kỳ, Mexico, Panama và Chile, tham dự các sự kiện sắc đẹp, gặp gỡ báo chí và trao sash cho các tân Hoa hậu quốc gia sẽ tham dự Miss Cosmo 2025. Mỗi điểm đến là một hành trình kết nối văn hóa, tôn vinh phụ nữ và lan tỏa tinh thần Impactful Beauty.

miss-cosmo-9792.jpg
miss-cosmo1-120.jpg

Từ sân khấu Chung kết Miss Cosmo USA 2025 tại Texas đến không khí sôi động của Miss Cosmo México 2025, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa tại Panama và Chile, Miss Cosmo 2024 tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế của Miss Cosmo.

miss-cosmo2.jpg
miss-cosmo3.jpg

Trước đó, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari đã có hành trình công du tại châu Á và châu Âu, đi qua Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc và Hy Lạp.

miss-cosmo.jpg
miss-cosmo1.jpg

Mỗi chuyến đi là một phần trong sứ mệnh kết nối văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế của Tổ chức Miss Cosmo, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần Impactful Beauty. Đây cũng là cơ hội để đương kim Hoa hậu khẳng định vai trò truyền cảm hứng, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại và thắt chặt mối liên kết giữa các quốc gia.

miss-cosmo4.jpg
miss-cosmo5.jpg

Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) đang trở thành tâm điểm mới trên bản đồ sắc đẹp quốc tế, hứa hẹn mang đến một mùa Miss Cosmo 2025 bùng nổ tại Việt Nam.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss Cosmo 2024 #Ketut Sari #du lịch quốc tế #sắc đẹp quốc tế #Miss Cosmo 2025 #văn hóa toàn cầu #Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục