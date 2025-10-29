Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe ảnh cưới chụp ở châu Âu kèm chia sẻ ý nghĩa về hôn nhân

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà tung loạt ảnh cưới chụp ở châu Âu trên trang cá nhân kèm chia sẻ ý nghĩa về hôn nhân. Nàng hậu diện 4 thiết kế váy cưới thời thượng.

do-thi-ha14.jpg

Sau loạt ảnh tại đám cưới với phong cách “vườn địa đàng” thu hút nhiều sự chú ý, Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đây đã tung loạt ảnh cưới được chụp tại châu Âu của cô và chồng.

do-thi-ha18.jpg
﻿do-thi-ha12.jpg﻿
﻿do-thi-ha15.jpg
do-thi-ha16.jpg

Nàng hậu chia sẻ kèm caption: Không cần vội vã… Miễn là mỗi bước đi, đều có nhau. Mỗi bài đăng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà về đám cưới đều rất ngắn gọn, sâu sắc, nhận được nhiều lời khen của netizen.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện 4 thiết kế váy cưới trong bộ ảnh cưới tại châu Âu, các thiết kế đều giúp khoe triệt để hình thể “vạn người mê”, đặc biệt là đôi chân thương hiệu 1m11.

do-thi-ha5.jpg
do-thi-ha4.jpg
do-thi-ha3.jpg
do-thi-ha.jpg

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương nhận về tới 99% bình luận tích cực, trở thành đám cưới trong mơ của không ít cô gái. Chồng doanh nhân của nàng hậu chi rất nhiều tiền để mang đến một đám cưới chỉn chu, xứng tầm với danh tiếng của cả cô dâu và chú rể, nhưng không hề phô trương.

do-thi-ha17.jpg
do-thi-ha10.jpg

Chuyện tình yêu của hai vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen đẹp như cổ tích, không ồn ào, không drama, dành sự tôn trọng và tình yêu thương cho đối phương trong từng cử chỉ, ánh mắt và lời nói.

﻿do-thi-ha6.jpg
do-thi-ha7.jpg
do-thi-ha2.jpg
do-thi-ha1.jpg

Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ còn tổ chức một lần nữa vào ngày 8/11 tại Hà Nội để mời bạn bè của hai bên. Cộng đồng mạng mong chờ được tiếp tục "ăn cưới online" đám cưới của Đỗ Thị Hà.

do-thi-ha13.jpg
﻿﻿do-thi-ha11.jpg﻿
﻿do-thi-ha8.jpg
﻿do-thi-ha9.jpg﻿
123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Đỗ Thị Hà #ảnh cưới châu Âu #đám cưới Hoa hậu #Đỗ Thị Hà và chồng #ảnh cưới đẹp #Hoa hậu Việt Nam 2020

