Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ gây xúc động về Chung kết Miss & Mister UFM 2025

JEANIE - Ảnh: FBNV

HHTO - Trước khi là Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh từng giành danh hiệu Hoa khôi trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM. Mới đây, trong đêm Chung kết mùa thi 2025 của trường, Hoa hậu Hà Trúc Linh đã có màn final walk trong thiết kế dạ hội lộng lẫy.

Hà Trúc Linh, sinh năm 2004, sinh viên Khoa Marketing đăng quang tại đêm Chung kết cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Tài chính - Marketing (Miss & Mister UFM) 2023 tối 14/10/2023.

﻿ha-truc-linh.jpg
ha-truc-linh1.jpg

Cô nàng Hoa khôi UFM khi đó là cán bộ Đoàn năng nổ, đầy nhiệt huyết ngay từ khi còn là học sinh THPT với chức danh Ủy Viên BCH Đoàn trường THCS & THPT Chu Văn An, giải Nhì hoạt động ngoại khóa nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên năm 2020 - 2021, nhiều năm liền được khen thưởng là Đoàn viên xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên…

﻿truc-linh5.jpg
﻿truc-linh.jpg﻿
truc-linh1.jpg﻿
truc-linh8.jpg﻿﻿

Sau hơn 2 năm, mới đây nàng hậu đã có màn final walk trong đêm Chung kết Nét đẹp sinh viên Đại học Tài chính - Marketing (Miss & Mister UFM) 2025. Hoa hậu Hà Trúc Linh diện thiết kế dạ hội lộng lẫy, xinh đẹp như một "nữ hoàng biển cả", bước đi trong sự cổ vũ của tập thể giáo viên và sinh viên trường Đại học Tài chính - Marketing.

truc-linh6.jpg
truc-linh3.jpg﻿
﻿truc-linh2.jpg
truc-linh4.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh đã có chia sẻ trên trang cá nhân ngay sau đó:

"Hai năm đã trôi qua nhưng những cảm xúc vẫn vẹn nguyên như khi Trúc Linh được xướng tên với danh hiệu Hoa khôi UFM, một hành trình thanh xuân rực rỡ.

Cảm ơn UFM, cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả những ai đã tin yêu, đồng hành cùng Linh trên hành trình này.

Tôi - Hà Trúc Linh, Đương kim Hoa khôi UFM, xin cúi đầu trân trọng biết ơn và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả!"

Danh hiệu Hoa khôi UFM là bước đệm giúp Hà Trúc Linh tự tin đăng ký tham gia cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất Việt Nam. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp có cơ hội được xuất hiện tại nhiều sự kiện mang tính quốc gia, các show diễn thời trang lớn và được làm đại sứ của nhiều chương trình. Hà Trúc Linh được đánh giá là Gen Z không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn mang tinh thần học hỏi, trách nhiệm và lòng yêu nước.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Hoa khôi UFM #final walk #Hoa hậu Việt Nam 2024 #Hoa khôi ĐH Tài chính Marketing

