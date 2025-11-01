Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quỳnh Anh Shyn, WEAN cùng dàn sao châu Á dự sự kiện thời trang tại Hàn Quốc

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - "Em xinh" Quỳnh Anh Shyn và "anh trai" WEAN là hai đại diện Việt Nam duy nhất được mời đến sự kiện thời trang của một thương hiệu quốc tế tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Mới đây tại Seoul, thương hiệu thời trang bình dân nổi tiếng H&M vừa có sự kiện thời trang ấn tượng, quy tụ những người nổi tiếng và giới truyền thông từ nhiều nước châu Á: Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Việt Nam, Singapore, Malaysia và Trung Quốc. Sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới nhất H&M x Glenn Martens.

kr-ive-gaeul.jpg

Nữ idol Gaeul của nhóm nhạc IVE kết hợp áo cardigan dệt kim với chân váy denim được làm lại với đường viền khăn tay mới và đường xẻ cao ấn tượng, cho thấy những món đồ cơ bản thường ngày có thể được làm sâu sắc hơn nhờ con mắt tinh tường đặc trưng của Martens.

kr-nmixx-sullyoon.jpg

Sullyoon của nhóm NMIXX thể hiện phong cách độc đáo và dẫn đầu xu hướng. Bộ trang phục vừa mang phong cách thanh lịch, pha lẫn một chút streetwear.

kr-chung-ha.jpg

Nàng ca sĩ solo đa tài của K-Pop Chung Ha mang đến năng lượng mới cho những món đồ giản dị, tạo nên một vẻ ngoài táo bạo.

kr-illit-yunah.jpg

Nữ idol Yunah của nhóm ILLIT nổi tiếng với cách tiếp cận thời trang mới mẻ, đã thể hiện cá tính bằng cách layer một chiếc váy đen, áo hoodie xám in hình và áo phao có gọng theo một cách khác lạ. Điểm nhấn là đôi bốt siêu cao đặc trưng của Martens được làm lại đặc biệt cho bộ sưu tập.

vn-quynh-anh-shyn.jpg

Quynh Anh Shyn khoác lên chiếc áo khoác có thể bẻ cong, nhào nặn mang đậm chất Glenn Martens kết hợp cùng quần jeans và đôi bốt phom dáng điêu khắc cứng cáp. Điểm nhấn cuối cùng là chiếc túi lava và khăn choàng cổ, đồng thời là chiếc nón hoodie.

vn-wean.jpg

WEAN thể hiện sự tự tin và sáng tạo khi kết hợp chiếc áo tank-top có thắt dây cùng áo khoác dài với chi tiết cổ áo được biến tấu tinh nghịch, mang đậm chất Glen Martens.

vn-group.jpg
Hai sao Việt duy nhất tại sự kiện chung khung hình.
123.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
