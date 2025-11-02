Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Universe 2025: Hương Giang được Missosology dành hẳn bài đăng khen ngợi

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngày nhập cuộc chính thức của Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang xuất hiện với thần thái ấn tượng. Người đẹp được chuyên trang Missosology giành hẳn một video clip khen ngợi.

Phong độ của Hoa hậu Hương Giang từ khi bắt đầu tới Thái Lan với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 chưa hề suy giảm. Thời điểm hạ cánh tại sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan, nàng hậu nhận được sự chú ý của rất nhiều khách du lịch.

huong-giang7.jpg
huong-giang6.jpg
huong-giang5.jpg
huong-giang4.jpg

Hoa hậu Hương Giang vui vẻ chụp ảnh cùng khách du lịch yêu mến cô tại sân bay.

huong-giang3.jpg
huong-giang.jpg

Ngày 2/11 là ngày chính thức bắt đầu các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Univese 2025), màn xuất hiện của đại diện Việt Nam tiếp tục nhận được sự khen ngợi của fan sắc đẹp nước nhà.

huong-giang8.png

Người đẹp được chuyên trang sắc đẹp Missosology giành hẳn video clip khen ngợi.

huong-giang7.jpg
huong-giang2.jpg﻿
huong-giang1.jpg﻿
huong-giang4.jpg

Tới thời điểm hiện tại, Hương Giang và một số thí sinh vẫn luôn chọn trang phục mang gam màu trơn cơ bản là trắng đen hoặc tông trầm, các nàng hậu thể hiện lòng tôn kính với Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời ở tuổi 93, nên không chọn các tông màu rực rỡ.

huong-giang6.jpg
huong-giang5.jpg

Hoa hậu Nguyễn Hương Giang sẽ tham gia chuỗi hoạt động chính thức của Miss Universe 2025 cùng hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm Chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025 tại Bangkok, Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện nhan sắc được mong chờ nhất năm.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Nguyễn Hương Giang #Miss Universe 2025 #Missosology #Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 #Thái Lan #sự kiện sắc đẹp #Hoa hậu Hương Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục