Fan đáp trả ý kiến nói Rosé không phải nghệ sĩ solo Hàn đầu tiên được đề cử Grammys

HHTO - Bài viết này trở thành chủ đề tranh luận lớn trên X (Twitter) khi đang hút hơn 3 triệu lượt xem, cho rằng nhận định "Rosé là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên nhận được đề cử Grammys" là sai. Và đây là cách fan của Rosé (BLACKPINK) đáp trả được nhiều dân mạng ủng hộ.

Grammys 2026 đã công bố đề cử. APT. của Rosé (kết hợp với Bruno Mars) góp mặt ở 3 hạng mục là: Bài hát của năm (Song of the year), Bản thu của năm (Record of the year) và Màn kết hợp/ trình diễn nhóm xuất sắc nhất (Best Pop Duo/Group Performance). Truyền thông toàn cầu, các trang tin giải trí lớn trên mạng xã hội đều đồng loạt chúc mừng cho cột mốc lịch sử của K-Pop, công nhận Rosé là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên nhận được đề cử ở lễ trao giải danh giá bậc nhất này.

Tuy nhiên, một tài khoản trên X cho rằng điều này không đúng, retweet và tag tên một trang tin lớn. Chủ bài viết chỉ ra Sumi Jo mới là ca sĩ solo đầu tiên được đề cử và chiến thắng Grammys (vào năm 1993). Cô chiến thắng hạng mục Best Opera Recording (Bản thu opera xuất sắc nhất) với vở diễn Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten.

Hiện tại, bài đăng này đã thu về hơn 3,6 triệu lượt xem. Những bình luận ủng hộ đã bị áp đảo bởi lập luận đáp trả của người hâm mộ Rosé, dân mạng. Theo bình luận thu về lượt tương tác cao nhất, netizen chỉ ra rằng Rosé là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên được đề cử tại Grammys với sản phẩm âm nhạc của chính mình (được phát hành với tư cách soloist). Trong khi Sumi là người tham gia vào dàn nhạc biểu diễn tác phẩm đoạt giải. Sumi Jo không có tên trong credit với tư cách nghệ sĩ chính và cũng không trực tiếp nhận được đề cử.

Một bình luận phản bác lại lập luận của chủ bài viết nhận được nhiều ủng hộ của dân mạng.

Dân mạng cho rằng tùy vào góc nhìn của mỗi người, có thể coi Sumi Jo là nghệ sĩ Hàn đầu tiên được đề cử ở hạng mục opera và chiến thắng tại Grammys. Tuy nhiên, xét một cách chính thống nhất, Rosé - người tham gia sáng tác cho APT., trình diễn, nắm bản quyền, nhận được đề cử với APT. hoàn toàn xứng đáng được công nhận là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên.

Điều không một ai có thể phủ nhận hay tranh cãi chính đó là Rosé là sao K-Pop solo đầu tiên nhận được đề cử ở 2 hạng mục thuộc "Big 4" của Grammys. Tại VMAs 2025, Rosé cùng APT. đã chiến thắng hạng mục "Bài hát của năm", trở thành thần tượng K-Pop được vinh danh. Với tiền lệ này, không ít người dự đoán, Rosé cùng APT. (và Bruno Mars) có thể sẽ mang về ít nhất một chiếc cúp trong 3 đề cử mình nhận được.