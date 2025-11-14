Ariana Grande bị fan quá khích tiếp cận tại buổi ra mắt phim "Wicked: For Good"

HHTO - Tại buổi ra mắt phim Wicked: For Good ở Singapore ngày 13/11, Ariana Grande gặp một sự cố nhỏ khi bị fan quá khích bất ngờ tiếp cận. Rất may, Cynthia Erivo đã phản ứng cực nhanh, giúp tình huống được xử lý an toàn.

Vụ việc xảy ra khi dàn diễn viên của bộ phim Wicked: For Good, bao gồm Ariana Grande, Cynthia Erivo và Michelle Yeoh xuất hiện trên thảm đỏ tại Universal Studios Singapore trong sự kiện ra mắt phim. Khi Ariana Grande đang vẫy tay chào người hâm mộ, một người đàn ông bất ngờ vượt qua rào chắn an ninh, lao nhanh về phía cô, vòng tay ôm lấy vai nữ diễn viên và có những biểu hiện quá khích. Trong các video lan truyền trên mạng xã hội, Ariana Grande lộ rõ vẻ hoảng hốt trước hành động bất ngờ này.

Ariana Grande lộ rõ vẻ hoảng hốt trước hành động quá khích này.

Ngay lập tức, nữ diễn viên Cynthia Erivo, người đang sải bước bên cạnh giọng ca we can’t be friends đã nhanh chóng đẩy người đàn ông ra xa và lập tức đứng chắn giữa Ariana và người lạ mặt.

Toàn cảnh sự việc được người hâm mộ ghi lại.

Cynthia Erivo đã lập tức đẩy người đàn ông ra xa.

Sau khi đội an ninh can thiệp và áp giải người đàn ông đi, Cynthia Erivo và Michelle Yeoh đã ôm lấy và an ủi Ariana Grande giúp nữ ca sĩ trấn tĩnh lại. Pha xử lý dứt khoát và đúng lúc của Cynthia nhanh chóng được cộng đồng mạng ca ngợi, thậm chí cô được gọi là “người hùng” khi phản ứng còn nhanh nhạy hơn cả đội ngũ an ninh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự cố ngoài ý muốn này đã khiến buổi ra mắt phim phải kết thúc sớm hơn dự kiến, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.



Cynthia Erivo được khen ngợi bởi hành động dứt khoát.

Bên cạnh những lời tán dương dành cho Cynthia, vụ việc cũng làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về công tác an ninh tại sự kiện, khi một người hâm mộ có thể dễ dàng tiếp cận các ngôi sao.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương và quốc tế, danh tính người đàn ông có hành vi quá khích này được xác định là Johnson Wen, người có biệt danh trực tuyến là "Pyjama Man", nổi tiếng với việc đột nhập các sự kiện thảm đỏ của người nổi tiếng.

Danh tính người đàn ông này được xác định là Johnson Wen.

Trước đó, Johnson Wen cũng từng gây ra một sự cố tương tự khi bất ngờ lao lên sân khấu và ôm lấy Katy Perry trong một buổi biểu diễn của cô tại Sydney (Úc) vào tháng 6/2025. Theo các báo cáo từ The Standard, Wen đã bị cảnh sát New South Wales bắt giữ và buộc tội sau hành vi phá rối tại đêm diễn của Katy.

Người hâm mộ này từng lao lên sân khấu của Katy Perry tại Úc.

Johnson Wen cũng từng gây ra một sự cố tương tự tại concert Katy Perry.