Stranger Things 5 bùng nổ: Vượt mặt Wednesday, nhưng vẫn xếp sau Squid Game 2

HHTO - Phần mở đầu của “Stranger Things" mùa 5 sau khi lên sóng đã bùng nổ với lượt xem khủng chỉ trong tuần đầu tiên công chiếu, vượt mặt Chị Tư “Wednesday”. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu cuối cùng của những đứa trẻ ở thị trấn Hawkins vẫn xếp sau “Squid Game 2”.

Bốn tập đầu của Stranger Things (Cậu Bé Mất Tích) mùa 5 - cũng là mùa cuối cùng của loạt phim này - đã lên sóng vào 26/11 vừa qua. Phim đã lọt vào danh sách Top 10 phim truyền hình Netflix tại 93 quốc gia, trong đó giành vị trí số 1 tại 90 quốc gia.

Sau một tuần khởi chiếu, Netflix đã công bố số lượt xem khủng của phần 1 Stranger Things 5. Theo đó, phim nhận được 59,6 triệu lượt xem, trở thành series nói tiếng Anh có lượt xem cao nhất trên Netflix trong tuần ra mắt.

Thành tích này giúp Stranger Things 5 vượt qua Wednesday mùa 1 - “Chị Tư” nhận được 50 triệu lượt xem. Tuy nhiên, Stranger Things 5 vẫn phải xếp sau Squid Game 2 khi Trò Chơi Con Mực mùa 2 thu về những 68 triệu lượt.

Trên MXH, nhiều bình luận tỏ ra không ngạc nhiên khi số lượt xem của Stranger Things 5 lại kém hơn Squid Game 2. Một số bình luận cho rằng do Stranger Things 5 chia ra làm hai phần để chiếu, do đó có nhiều khán giả chờ luôn phần 2 để xem luôn một lần cho “đã”. Thay vì xem phần 1 của mùa 5, họ chọn xem lại 4 mùa phim trước để chuẩn bị bước vào cái kết của series phim mà họ đã dõi theo trong suốt gần một thập kỷ.

Thêm nữa, Squid Game 2 còn có “lợi thế” là mùa phim tiếp theo của một series bùng nổ toàn cầu. Do đó, ngoài “fan cứng”, phim còn thu hút cả nhiều khán giả “qua đường” tò mò cũng xem thử cho biết.

Ngoài ra, đông đảo netizen cũng đồng tình rằng lượt xem trong tuần đầu tiên không phải là tiêu chí đánh giá chất lượng phim. Mở màn của Stranger Things 5 đã nhận được những lời khen ngợi từ các “mọt phim”, các tình tiết phim được đem ra bình luận sôi nổi trong lúc chờ 4 tập cuối cùng lên sóng. Trong khi đó, Squid Game 2 được coi là thụt lùi nếu so với mùa phim đầu tiên.

Stranger Things 5 là mùa phim cuối cùng của loạt phim ăn khách đình đám trên Netflix. Trong mùa này, Vecna (Jamie Campbell Bower) thiết lập một âm mưu mở rộng Upside Down - Thế Giới Ngược và thôn tính thị trấn Hawkins, còn Eleven (Millie Bobby Brown) lại cùng những người bạn của mình hợp sức để đóng lại cánh cổng ma quái này mãi mãi.

Stranger Things 5 được chia làm hai phần. Phần 1 với 4 tập đầu, đã lên sóng Netflix vào 26/11/2025. Phần 2 gồm 4 tập còn lại sẽ chiếu nốt vào 25/12/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi chờ Stranger Things chiếu hết để xem luôn một lần nè, như thế thì đỡ quên các chi tiết và sự kiện.”

“Chỉ là tôi đang xem lại 4 mùa phim trước thôi mà.”

“Tôi xem cả hai phim, và vấn đề là Squid Game 2 làm tôi thất vọng, còn hiện tại Stranger Things 5 vẫn chưa. Lượt xem quan trọng vậy sao?”

“Xem Squid Game 2 xong tôi thấy bực mình, Stranger Things 5 thì không. Hết chuyện!”

“Tôi không ngạc nhiên với kết quả này. Tôi nghĩ Squid Game có sức hấp dẫn vượt biên giới, nó thu hút cả những người yêu và ghét phim. Tôi nghi ngờ Stranger Things có sức ảnh hưởng tương tự ở châu Á như cách Squid Game đã khuấy động khán giả phương Tây.”

“Cái kết của tập 4 mùa 5 thực sự quá đỉnh! Tuyệt đối điện ảnh! Tôi sẽ xem lại cảnh này 100 lần. Và tôi chả quan tâm đến mấy cái lượt xem gì gì đó, vì tôi đâu có xem cảnh nào của Squid Game 100 lần.”

“Mùa 5 cho đến hiện tại cá nhân tôi thấy kém hay hơn mùa 4 một chút. Nhưng tôi nghĩ đó là do đây chỉ mới là mở màn, cao trào nằm ở 4 tập cuối, nên là tôi đang hóng lắm đây!”