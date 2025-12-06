Đêm hội Gào thét 2025: Sự thật No1 Hot Search "đụng hàng" Điền Hi Vi của Từ Nhược Hàm

Thông tin về việc Từ Nhược Hàm tại Đêm hội Gào thét iQIYI 2025 cùng diện chung một thiết kế của Ronald van der Kemp với Điền Hi Vi đã mặc trước đó đã tạo nên một làn sóng tranh luận lớn. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên thiết kế này được sao nữ diện tại các sự kiện.

Thực chất, đây chỉ là một sự trùng hợp "lệch pha" về thời gian. Chiếc váy có họa tiết hoa phối ren này thuộc bộ sưu tập ready to wear Fall 2025 của Zimmermann đã được Điền Hi Vi mặc để tham dự Gala Bazaar từ tháng 6. Mãi đến thảm đỏ Đêm hội gào thét iQIYI 2025 (diễn ra vào hôm nay - 6/12), Từ Nhược Hàm mới xuất hiện với cùng một thiết kế.

Không có cuộc "đụng hàng" ngại ngùng nào xảy ra cả vì Điền Hi Vi đã diện trang phục này từ tháng 6.

Thiết kế này nổi bật với lớp vải ren thêu họa tiết hoa và có màu chủ đạo là màu be nhạt, tạo cảm giác hoài cổ và nữ tính. Điểm nhấn chính là phần váy lót bên trong có màu hồng phấn hoặc màu nude da được tạo hình corset nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, tương phản rõ rệt với lớp ren.

Váy có phần tà bất đối xứng với chi tiết xẻ cao giúp khoe khéo đôi chân khi di chuyển cùng với đó là phần tay áo dài, rộng, làm tăng thêm sự thướt tha. Đặc biệt, chi tiết thắt lưng bằng vải lụa cùng tông màu hồng/ nude cũng là yếu tố quan trọng tạo sự cân đối cho chiếc váy. Thiết kế này vừa có nét tiên tử, lãng mạn vừa có sự cá tính, hiện đại.

Từ khóa "Từ Nhược Hàm đụng hàng Điền Hi Vi" leo lên đầu bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo. Khả năng cao để tránh tranh cãi hay bàn luận tiêu cực, phía Từ Nhược Hàm đã không sử dụng mẫu váy này đi thảm đỏ. Nữ diễn viên đã sải bước trên thảm đỏ chính thức của Đêm hội Gào thét 2025 cùng Châu Kha Vũ. Cô diện chiếc đầm trắng suông dài thướt tha.

Từ Nhược Hàm diện một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi, mang phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng với điểm nhấn là lông vũ trắng được đính kết dọc theo phần vai trần.

Còn Điền Hi Vi chọn một chiếc váy họa tiết da báo có tông màu chủ đạo là vàng nâu và đen, mang lại vẻ ngoài hoang dã, quyền lực và quyến rũ đặc trưng của họa tiết này. Kết hợp cùng lớp trang điểm sắc sảo tập trung vào đôi mắt, tạo nên thần thái nghịch ngợm nhưng vẫn gợi cảm, rất phù hợp với hình tượng nhân vật sắc bén Điền Hi Vi đang xây dựng trong các dự án sắp tới.

Điền Hi Vi đã nhận được "cơn mưa" lời khen với tạo hình lần này.

Phản ứng của người hâm mộ và cư dân mạng vẫn khó tránh khỏi việc so sánh để xem ai mặc đẹp hơn. Nhiều cuộc thảo luận về sự việc này trên mạng xã hội đã đưa ra một số ít ý kiến đặt nghi vấn rằng ê-kíp stylist của người mặc sau có phải đang cố tình "bắt chước" người mặc trước hay không.

Cũng không ít ý kiến bênh vực rằng các ngôi sao trong giới mặc trùng đồ ở các sự kiện khác nhau là hết sức bình thường. Một ngôi sao tham dự sự kiện lớn thường chuẩn bị ít nhất 2 trang phục và chụp ảnh demo, không có nghĩa ảnh được tung ra sớm sẽ là tạo hình đi thảm đỏ chính thức.

Cúc Tịnh Y đã mặc thiết kế này vào tháng 10 tại sự kiện Đêm đồng sáng tạo Vương Giả Vinh Diệu.

Trên thực tế, thiết kế ấn tượng này từng được Cúc Tịnh Y lựa chọn để xuất hiện tại Đêm đồng sáng tạo Vương Giả Vinh Diệu vào tháng 10. Điều này càng củng cố thêm rằng việc "đụng hàng" là điều rất bình thường đối với các trang phục đã ra mắt, đây chỉ là một sự trùng hợp vô tình do các stylist cùng có chung gu thẩm mỹ.