SBS Gayo Daejeon gây bức xúc vì xóa drag queen trong thumbnail của LE SSERAFIM

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đài SBS đang bị chỉ trích là phân biệt đối xử với người thuộc cộng đồng LGBTQ+ vì xóa hình của drag queen trong ảnh nền (thumbnail) phần trình diễn của LE SSERAFIM tại "SBS Gayo Daejeon 2025".

Phía SBS đăng lại sân khấu của SBS Gayo Daejeon 2025 trên 2 kênh YouTube là SBS Entertainment và SBSKPOP X INKIGAYO. Màn trình diễn SPAGHETTI của LE SSERAFIM đang là một trong những tiết mục hút nhiều lượt xem nhất. Tuy nhiên, điều khiến fan không hài lòng là trên trang SBSKPOP X INKIGAYO, thumbnail tiết mục sử dụng ảnh Eunchae làm trái tim drag queen Kyam nhưng lại xóa mặt Kyam đi.

﻿screenshot-2025-12-26-115332.png
g9afxmowkaabdqj.jpg

Kyam đứng rất sát Eunchae nên không có chuyện phóng to ảnh nên bị cắt mất mà rõ ràng, phía SBS đã chỉnh sửa xóa drag queen này đi. Trên X, người hâm mộ quốc tế chỉ trích SBS gay gắt vì hành động vô duyên, kì thị drag queen cũng như người thuộc cộng đồng LGBTQ+:

"Họ cố tình, rõ ràng là cố tình."

"Trong cả set diễn hơn 4 phút có biết bao nhiêu khoảnh khắc có thể chọn làm thumbnail nếu không muốn có vướng các drag queen vì họ chỉ đi ra ở gần cuối màn trình diễn. Nhưng không, SBS có nước đi vào lòng đất là cố ý chọn cái ảnh Eunchae thật xinh và xóa đi drag queen đứng cạnh em ấy."

"Nhìn bực mình thật đấy, vấn đề là còn chẳng xóa cho tử tế cơ."

"Phản ứng về sân khấu tốt bao nhiêu cho đến khi nhìn thấy cái hình thumbnail này."

Phản ứng đang ngày một trở nên gay gắt hơn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía SBS vẫn chưa có bất kì động thái nào. Ảnh bìa sân khấu SBS Gayo Daejeon 2025 của LE SSERAFIM vẫn không đổi sau 21h đăng tải và đã vượt 500K lượt xem trên kênh SBSKPOP X INKIGAYO.

cover-1471.jpg
Sam
#SBS Gayo Daejeon #LE SSERAFIM #drag queen #LGBTQ+ #thumbnail tranh cãi #2025 #SBS tranh cãi #LE SSERAFIM drag queen #tranh cãi xóa hình Drag queen

