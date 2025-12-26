Jimin đến Việt Nam với bộ kĩ năng gây "ồ quao", Jung Kook dặn đừng làm điều này

HHTO - Hành trình "Are You Sure?!" tại Đà Nẵng của Jimin và Jung Kook (BTS) đem đến những khoảnh khắc chân thật: "Tung skill" trả giá mượt mà, "ăn vạ" vì bị tịch thu điện thoại hay "đúm" nhau cực gắt chỉ để tranh quyền đi ăn sáng. Ấn tượng về Việt Nam qua góc nhìn của cả hai cũng khiến nhiều ARMY cảm động.

Are you sure?! là chương trình thực tế của Disney+, ghi lại những khoảnh khắc gần gũi khi Jimin và Jung Kook (BTS) dành thời gian rảnh để đi du lịch và khám phá cùng nhau. Trong tập 7 và 8 khép lại mùa 2 của show, điểm đến gọi tên Đà Nẵng (Việt Nam).

Từ khi ban tổ chức "nhá hàng" lá cờ cho điểm đến tiếp theo, Jimin gây bất ngờ cho V-ARMY khi anh lập tức nhận ra Việt Nam. Bởi trước đó, nam idol đã nhiều lần bày tỏ niềm yêu thích đối với văn hóa và cảnh sắc của Việt Nam, cũng như dành nhiều thời gian để tìm hiểu về "đất nước hình chữ S".

Jimin từng tiết lộ mong muốn đi du lịch Việt Nam trong một quảng cáo vào năm 2021. (Nguồn ảnh: Youtube BANGTANBOYSVN)

Nhìn thấy dáng vẻ "háo hức không thèm giấu" Jimin xuyên suốt chặng bay đến Đà Nẵng khiến không ít ARMY phải "rưng rưng".

Trở lại Việt Nam sau 10 năm kể từ sân khấu Gala Vietnam Top Hits (2015), các em út nhà BTS "hòa tan" vào nhịp sống nơi đây nhanh đến mức làm khán giả "cười bò". Trong đó phải kể đến "sự nghiệp" trả giá thành công rực rỡ của Jimin khi du hí tại Chợ Hàn. Du khách khác thì học cách nói: "Xin chào", "Cảm ơn", còn Jimin lại bập bẹ câu: "Bao nhiêu vậy?" để sẵn sàng cho hành trình shopping không "hố giá".

Jimin "tung skill" trả giá ở Đà Nẵng.

Xác định mục tiêu là chiếc áo sơ mi đi biển sặc sỡ, lại có chủ gian hàng dễ gần vui tính, anh chàng ngay lập tức áp dụng chiến lược: "Giảm giá được không ạ?" cho cả mình và Jung Kook. Khi biết được giảm 20.000 đồng, 2 idol toàn cầu ngay lập tức cười đến "out net". Thậm chí giọng ca Like Crazy còn cẩn thận giấu tiền để cảnh tượng trả giá trở nên chân thật hơn, ARMY chỉ còn biết cảm thán vì không biết anh đã học mấy “kỹ năng sinh tồn” chất lượng này ở đâu.

Cô chủ gian hàng tại Chợ Hàn cũng thu hút nhiều sự chú ý qua màn hội thoại cực dễ thương, còn nựng chiếc "má mochi" nổi tiếng của Jimin.

Chương trình Are You Sure?! hoàn toàn không có kịch bản, để hai thành viên có cơ hội tận hưởng chuyến đi một cách chân thật nhất. Chính vì thế mà không ít lần khán giả phải bật cười trước độ "ham vui quên lối về" của cả hai.

ARMY không khó để tìm được những khoảnh khắc Jung Kook lén "chôm chỉa" một trái ớt, hay đôi mắt "rực lửa hơn thua" của cả hai trong mỗi trò chơi. Đặc biệt, ban tổ chức còn ra quy định "tịch thu" điện thoại vài tiếng một ngày. Quy định này nhanh chóng khiến cả hai "phát hỏa", nhất là khi họ chỉ vừa xuất ngũ cách đó 2 tuần và đang trong thời gian "tái hòa nhập cộng đồng".

Từ khóc ròng "ăn vạ", năn nỉ cho đến bỏ trốn đều đã thử qua, nhưng không thể ngăn "bàn tay thép" của ban tổ chức khóa điện thoại của cả hai lại (đúng nghĩa đen).

Tránh xa đồ công nghệ, cả hai có cơ hội gắn kết với nhau nhiều hơn qua những trò chơi dân gian như Yutnori hay giấu - tìm đồ vật. Và với "máu hơn thua" của một Thiên Bình và một Xử Nữ, vài tiếng không có đồ công nghệ của cả hai cũng trôi qua một cách nhanh chóng và trọn vẹn.

Một vài phân cảnh "yêu thương nồng thắm" của hai em út nhà BTS trong quá trình chơi game phân thắng thua khiến fan cười xỉu.

Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đời thường gần gũi của bộ đôi, vẻ đẹp của Đà Nẵng hiện lên qua trải nghiệm của Jimin - Jung Kook cũng khiến V-ARMY ấm lòng. Từ làn nước biển Mỹ Khê trong xanh, hằng hà "sít rịt" ẩm thực Việt thơm ngon đến khung cảnh lãng mạn của phố cổ Hội An làm không ít fan Việt còn phải mê mẩn.

Trailer Are You Sure?! cho thấy cảnh quan đặc sắc của Đà Nẵng.

Bên cạnh phở, Jung Kook cũng "phát cuồng" nước mắm đậm đà dùng để chấm bún chả.

Và "quýt" (wish list) trong chuyến đi này của Jimin chính là cảnh đêm ở Hội An. Cả hai đã tận hưởng thời gian khi thuyền chầm chậm trôi trên sông Hoài, ngắm nhìn ánh đèn lung linh từ các hàng quán phố cổ và trải nghiệm thả đèn hoa đăng huyền ảo. Đúc kết hành trình ở Đà Nẵng, Jung Kook còn dặn khán giả: "không nên đi massage". Bởi hai anh chàng đã trải qua cảm giác thư thái đến mức ngủ li bì khi nhân viên vừa đi "2 đường cơ bản".

Trong quá trình ghi hình tại Đà Nẵng, nhiều người đi đường lẫn fan đã nhận ra hai nam idol. Tuy nhiên, hầu hết hình ảnh rò rỉ đều đã được gỡ bỏ hoặc giữ bí mật suốt nửa năm qua. Hành động này của Vnet - fan Việt đã giúp Jimin và Jung Kook có được khoảng thời gian nghỉ dưỡng trọn vẹn, trước khi quay trở lại chuẩn bị cho lịch comeback vào đầu năm 2026.