SBS Gayo Daejeon 2025: Wonhee - Woonhak đáng yêu vô đối, Stray Kids và hoa tai 1 tỷ

HHTO - SBS Gayo Daejeon 2025 chứng kiến cuộc oanh tạc của dàn sao từ HYBE. Stray Kids lại viral với tình huống "hề hước". Một trong những sân khấu đáng nhớ phải kể đến chuỗi cover nối tiếp của dàn tân binh CORTIS, NCT WISH, bộ ba "gái út" IVE - NMIXX - LE SSERAFIM...

Nguồn: @diamond_0319

Không phải sân khấu chính, khoảnh khắc viral sớm và nhanh bậc nhất SBS Gayo Daejeon 2025 phải kể đến "con ảnh" bắt trọn một rừng máy ảnh từ khu của truyền thông, master fansite. Hiện đã gần 7 triệu lượt tiếp cận trên X, bức ảnh này "toát ra mùi tiền" vì chỉ tính riêng mỗi lens tele (ống kính) đã có giá từ 50 triệu đến hơn trăm triệu đồng.

Tổ hợp HYBE "điên rồi"

Năm nay, dàn thần tượng trực thuộc hệ thống của HYBE có màn kết hợp chéo nhau đầy màu sắc. Wonhee (ILLIT) và Woonhak (BOYNEXTDOOR) tái hiện ca khúc Merry Christmas ahead của IU - bài hát đang hot trở lại mùa Đông năm nay với giới trẻ Hàn Quốc.

Thời điểm có thông báo về sân khấu kết hợp đặc biệt, nhiều fan K-Pop không quá trông đợi vì từ thế hệ thứ 4, người hâm mộ càng nhạy cảm hơn với tin đồn hẹn hò, dàn idol ngày càng teen hóa nên tương tác của idol khác giới rất hạn chế. Những năm trước, hàng loạt lễ trao giải và đại nhạc hội bị chê nhạt vì idol trẻ không tương tác với nhau.

Vì thế, sân khấu của Wonhee và Woonhak lại càng gây sốt bởi cộng hưởng tự nhiên, đáng yêu đúng với tinh thần đầy hoài niệm, tươi sáng của Merry Christmas ahead. Khoảng cách "ghép tim" của bộ đôi ADOR - KOZ cũng trở thành meme khiến dân mạng bật cười: "Ủa nó là hình tròn hả? Hay elip, còn chẳng phải trái tim, haha".

Giải thích sau đêm diễn, Woonhak hé lộ cả hai tạo hình người tuyết.

Woonhak có tấm ảnh chụp từ sau bùng nổ "chu choe" khi được fan bắt cận bàn tay cầm mic "tròn ủm".

"Wonhee có thể dễ thương đến hết đời" là bình luận của nhiều cư dân mạng khi xem clip nữ idol chạy thục mạng vẫn cười toe toét lúc đổi khu vực. - Video: X @mokaismyworld

"+1" khoảnh khắc xuống sân khấu "dưỡng thê" như chim cánh cụt của Woonhak - Wonhee. - Video: @xnocxnocx

Đối lập với sự "dưỡng thê" của 2 "út ít" tập đoàn. Yeonjun (TXT) kết hợp với Yoonchae (KATSEYE) đem đến phiên bản quyến rũ mê người với Let Me Tell You và Talk To You. Sân khấu này lọt bảng chủ đề nóng trên theqoo của Hàn Quốc ngay trong đêm với nhiều bình luận khen ngợi thần thái biểu diễn của hai ngôi sao, bao gồm cả kỹ năng hát và nhảy mượt mà của anh cả TXT.

Khung hình "tuyệt đối điện ảnh" từ màn trình diễn.

Trong khi đó, LE SSERAFIM không thua kém "người nhà" với sân khấu được đầu tư hoành tráng và bất ngờ đưa các drag queen lên sóng. Đó cũng là những nhân vật đặc biệt góp mặt trong MV Spaghetti. Thông điệp "born this way" (tạm dịch: tôi là tôi từ khi sinh ra) được truyền tải rất rõ ràng. Các drag queen xuất hiện slay, tỏa sáng được đánh giá là khoảnh khắc đắt giá trong lịch sử sự kiện lớn tại Hàn trong cả thập kỷ.

Sân khấu cover chất ngất

CORTIS khuấy đảo cõi mạng với bản Jingle Bell Rock với phần rap được viết mới toanh. Ngay sau đêm diễn, kênh chính thức đã cập nhật bản audio với ảnh đại diện "cực lầy". 5 tân binh được đánh giá cao nhờ năng lượng biểu diễn tốt.

"Mầm non" của NCT - NCT WISH bùng nổ đáng yêu với sân khấu cover TT (TWICE). Không chỉ bản chính thức, fancam quay từ sau lưng của nhóm cũng hot rần rần vì dễ thương theo một góc khác.

Một sân khấu thuần khoe giọng hát đến từ trai đẹp Huening Kai (TXT), Zhang Hao (ZB1), Sohee (RIIZE), Shinyu (TWS) đốn tim khán giả bởi sự ngọt ngào qua phiên bản mùa Đông của "You Are Beautiful" (DAY6).

Eunchae (LE SSERAFIM) - Leeseo (IVE) - Kyujin (NMIXX), bộ ba đảm nhiệm hình tượng bé út đáng yêu của nhóm được giao cho "ăn" concept girl-crush của BLACKPINK qua "Pretty Savage" và thành công rực rỡ.

Sự cố và "truyền thuyết đô thị"

Sunghoon đã bị trượt ngã trong màn trình diễn của ENHYPEN. Dù trông rất đau nhưng anh lập tức đứng dậy và tiếp tục biểu diễn như chưa có chuyện gì xảy ra, được khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp. Ở một góc cam khác, fan để ý các thành viên đang chờ nhập đội hình lo lắng thấy rõ cho anh.

Khoảnh khắc tìm hoa tai bị mất cho "Hoàng tử Lọ Lem" Hyunjin náo loạn mạng xã hội. - Video: @zvoxvzn

Tại AAA thì khiến fan cười "bể bụng" vì cứ đi vệ sinh là được gọi lên nhận giải, với SBS Gayo Daejeon 2025, Stray Kids lại khiến fan "cười sáng đêm" với khoảnh khắc tìm thấy đôi hoa tai cho Hyunjin. Felix vừa tìm ra liền hét "80 triệu won" rồi chạy về phía Hyunjin. Vừa mắc cười, fan cũng thở phào hộ cho Đại sứ Cartier.

"Có thể là cười đến hết năm" vì khoảnh khắc nhặt được tiền tỉ của Felix. - Ảnh: Ling