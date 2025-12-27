Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ có dấu hiệu chững lại, phép màu của Cố Mạn đã hết thiêng?

HHTO - Có lẽ Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ sẽ khó mà đạt thành tích huy hoàng choáng ngợp như các phim ngôn tình trước đó của Cố Mạn. Vì sao phép màu mang tên Cố Mạn không còn linh nghiệm?

Ngay từ khi Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ hẹn ngày lên sóng, netizen đã chờ đợi một bom tấn ngôn tình với lượng người xem khủng, điểm nhiệt cao nhất, được nhắc tới dày đặc trên mạng xã hội và các diễn viên chính một bước thành sao. Bởi đây là tác phẩm mới nhất chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn - nhà văn siêu đình đám trong mảng truyện ngôn tình.

Cố Mạn đã có nhiều phim ngôn tình thành công

Sam Sam Đến Rồi, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Bên Nhau Trọn Đời, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh… đều là những cái tên đình đám của dòng phim ngôn tình. Chính vì thế mà mọi người càng đặt nhiều kỳ vọng vào Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ để xem sau vài năm vắng bóng, những câu chuyện tình ngọt ngào éo le đậm chất Cố Mạn có còn gây sốt.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ là phim chuyển thể mới nhất của Cố Mạn

Sau 4 ngày lên sóng, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ là phim thần tượng hiện đại phá mốc nhiệt 27.000 nhanh nhất nền tảng Tencent năm 2025. Lượng tìm kiếm, bình luận về phim trên mạng cũng tăng vọt, chỉ số truyền thông của Tống Uy Long hay Triệu Kim Mạch cũng tăng dần đều. Tuy nhiên, lượng người xem của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ lại không cao tương xứng khi mới lên được 20 triệu/tập và đang có dấu hiệu đi ngang.

Phim chưa có lượng view đột phá

Quan trọng hơn, qua những tập đầu tiên thì netizen lại bàn tán tranh cãi nhiều về Trang Tự trong khi đây chỉ là nam phụ. Còn cặp đôi chính Nhiếp Hi Quang - Lâm Tự Sâm chưa thu hút nhiều chú ý dù chuyện tình của họ mới là trung tâm câu chuyện. Chất lượng phim cũng bị phàn nàn là ánh sáng xấu, kịch bản lỗi thời, tình tiết cũ kỹ, nữ chính gượng gạo, nam chính khô cứng.

Liệu Cố Mạn có tiếp tục thành công với dự án này?

Tất nhiên đây mới chỉ là những kết quả đầu tiên, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ chưa bước vào giai đoạn cao trào, vẫn còn cơ hội bứt phá ở những tập sau. Cố Mạn chưa có tác phẩm nào thất bại nhưng có lẽ bây giờ, phép màu của cô đã giảm dần sức mạnh.