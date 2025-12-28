Cashero hay "nửa chừng" vì ôm đồm, Lee Junho ngầu, Kim Hye Jun không vô dụng

HHTO - "Cashero" (Anh Hùng Tiền Mặt) vừa tầm để giải trí nhưng chưa đủ xuất sắc. Đặt vấn đề mới lạ ở thể loại siêu anh hùng/ siêu năng lực, "Cashero" càng về sau càng lộn xộn với đầy tình tiết hoặc là mơ hồ, lửng lơ hoặc là chuyển tâm lý quá gấp.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Phim xoay quanh Kang Sang Ung (Lee Junho) - một công chức chắt chiu từng chút để đủ tiền đặt cọc mua nhà với người anh yêu 9 năm Kim Min Suk (Kim Hye Jun). Một ngày, bố gọi anh về nhà và bất ngờ "bán lại" cho anh siêu năng lực của mình, yêu cầu anh hãy sử dụng nó để giúp người một cách thầm lặng.

Sang Ung có sức mạnh vượt trội và khả năng tự chữa lành. Độ mạnh tỉ lệ thuận với tiền mặt anh có trong người. Tiền sẽ tiêu biến khi anh dùng sức mạnh và hoàn lại một chút tiền xu. Tình huống bất ngờ này đặt anh đứng giữa lựa chọn của lương tâm, trách nhiệm xã hội với nhu cầu cá nhân - đó là góc nhìn mới lạ mà Cashero tạo ra ở thể loại siêu anh hùng.

Anh hùng bất đắc dĩ Sang Ung vừa đẹp vừa ngầu trong mọi cảnh quay.

Nửa đầu phim làm tốt những khó xử mà Sang Ung phải đối mặt. Anh chọn cứu hàng chục mạng người trong chiếc xe bus sắp rơi thay vì bảo toàn số tiền 30 triệu won vừa đủ để lấy suất cọc nhà mà anh và Min Suk đang cần. Sang Ung sẽ phải nghĩ cách "nạp tiền" để chiến tiếp hay xoay sở ra sao khi chỉ còn vài won trong tay. Vì sức mạnh của anh phụ thuộc vào tiền mặt, không phải thẻ tín dụng hay tài khoản tiết kiệm đứng tên nên điều này thúc đẩy nên các tình huống hài hước và kịch tính.

Min Suk được xây dựng theo mô-típ phụ nữ gia đình ám ảnh về tiền bạc, an cư điển hình. Bù lại, nhân vật này không gây ức chế khi cô đủ lý trí, dứt khoát và nổi bật hơn khi trở thành chìa khóa gỡ nút thắt chặng cuối.

Cashero có những cú twist nhẹ trong kế hoạch tác chiến của bộ ba siêu năng lực, vừa khéo để tạo nên cảnh chiến đấu gây cấn. Điểm lạ của phim là mọi dị nhân không hoàn hảo, họ đều phải trả giá khi sử dụng siêu năng lực. Byeon Ho In (Kim Byung Chul) xuyên qua được vật rắn khi uống rượu. Bang Eun Mi (Kim Hyang Gi) điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ tương đương lượng calo nạp vào cơ thể. Điểm trừ đáng tiếc là 2 người cộng sự của Sang Ung lại được xây dựng quá nông, thiếu đi bối cảnh nhân vật, hụt hơi ở vai trò thúc đẩy cốt truyện.

Không riêng Sang Ung, Eun Mi và Ho In cũng đều khao khát được sống một đời bình thường. Phim nỗ lực khắc họa điều này trong cách họ chọn đối mặt với phe Phàm Nhân. Tuy nhiên, giằng xé nội tâm không được khắc họa rõ, điển hình như chuyển biến tâm lý của Kang Sang Ung lúc anh nhìn thấy cảnh Jo Nathan (Lee Chae Min) dàn xếp một loạt người nhảy lầu, ngay sau đó anh về nhà nhìn vợ ngủ say với gương mặt bình thản.

Khối lượng nhân vật nhiều, các vấn đề xã hội, đấu tranh giữa trách nhiệm xã hội với nhu cầu cơ bản con người... được Cashero đẩy ra nhưng không được giải quyết gãy gọn, liền mạch biến nội dung chặng sau trở nên rời rạc, lộn xộn.

Phản diện là người thường nhưng có quyền thế, những kẻ đi săn người có năng lực với khao khát chiếm đoạt, buôn bán năng lực - cách xây dựng này không mới, ở mức chấp nhận được. Lỗ hổng là mắt xích của hội Phàm Nhân quá lỏng lẻo. Vì sao Anna (Kang Hanna) - Nathan lại ghét nhau một sống một còn như vậy?

Tại sao Jo Won Do lại đối xử với Nathan khắc nghiệt hơn Anna trong khi rõ ràng kẻ điên toan tính như Nathan cũng không hoàn toàn vô dụng với lão? Bà trùm cho vay nặng lãi Jeong Ja (Kim Guk Hee) xây dựng thần bí nhưng lại mang đến cảm giác "lãng xẹt" vì liên kết lỏng lẻo với cả team chính diện lẫn phản diện.

Đội phản diện đẹp - điên - cuốn nhưng thiếu chiều sâu.

Cashero kết thúc với chiến thắng nghiêng về hội dị nhân nhưng giải quyết không mang tính triệt để. Như những tập đầu có nhắc, hội Phàm Nhân do Jo Won Do dẫn dắt, thành viên rất rộng từ giới chính trị đến doanh nhân... Lão ta bị bắt vì tội tham nhũng, tàng trữ tiền phi pháp, thì những kẻ khác chưa bị khui ra vẫn có thể tiếp tục vận hành hội Phàm Nhân. Trận chiến cuối cùng diễn ra ở khu dân cư rùm beng như vậy thì liệu Sang Ung, Ho In, Eun Mi... có sống bình thường như họ muốn được hay không?

Cashero chưa đáp ứng được yêu cầu vào về mặt khai thác tâm lý hay góc nhìn đa chiều từ các nhân vật chủ chốt. Dù vậy, tác phẩm này vẫn đảm bảo tính giải trí với chút hương lạ cùng phần nhìn đẹp và diễn xuất ăn ý, hợp rơ.