Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Cảnh quay dưới trời tuyết có lãng mạn như kỳ vọng?

HHTO - Trong phim ngôn tình Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ có một cảnh quay lãng mạn rất được khán giả mong chờ. Và khi lên phim, chi tiết này có đẹp như kỳ vọng?

Khi nhà văn Cố Mạn trực tiếp chuyển thể tiểu thuyết Nắng Gắt thành kịch bản phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, cô đã khẳng định sẽ bám sát nguyên tác nhất có thể, tránh trường hợp phim cải biên quá nhiều khiến khán giả thất vọng. Vì thế, mọi người đều mong chờ một cảnh quay đặc biệt liên quan đến ba nhân vật chính.

Netizen rất mong chờ cảnh quay dưới tuyết.

Đó là khi Nhiếp Hi Quang đang bối rối khi gặp lại Trang Tự là chàng trai cô thương thầm nhớ trộm ngày xưa. Đúng lúc này, Lâm Tự Sâm đã xuất hiện, nắm tay Hi Quang bước đi như một cách khẳng định mối quan hệ của hai người trước Trang Tự. Trên phim, tình huống này diễn ra dưới trời tuyết rơi, khoảnh khắc các nhân vật đối mặt nhau dưới bầu trời đêm xanh thẫm, trên bậc thềm phủ trắng tuyết được khen là đẹp đến nao lòng, lãng mạn như phim Hàn Quốc.

Ba nhân vật đã đụng độ dưới trời tuyết rơi. Nguồn ảnh: Cbiz 360 độ

Thậm chí sau khi cảnh quay này lên sóng, cư dân mạng còn tìm kiếm và bàn tán về nó nhiều đến nỗi chủ đề này ngập tràn mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, netizen chia ra hai luồng ý kiến. Một bên khen hết lời rằng cảnh quay đẹp, Lâm Tự Sâm từng bước chậm rãi đến với Nhiếp Hi Quang chẳng khác gì anh hùng đến cứu mỹ nhân trong truyền thuyết.

Khán giả có nhiều tranh cãi về cảnh này.

Ngược lại, không ít người phàn nàn góc quay, ánh sáng vừa tối vừa mờ như phim làm từ 10 năm trước, chưa kể chỉ quay chậm rồi chiếu đi chiếu lại cảnh Lâm Tự Sâm đi lên cùng gương mặt sửng sốt của Hi Quang làm người xem thấy sốt ruột. Rồi khi Hi Quang và Tự Sâm đứng đối mặt nhau, góc quay cũng như diễn xuất của diễn viên không tạo được cảm giác ngọt ngào lãng mạn kiểu thế giới chỉ còn hai chúng ta.

Tống Uy Long có màn xuất hiện rất ấn tượng.

Chưa kể cư dân mạng còn liên tưởng cảnh này với đoạn Tiêu Nại đón Vy Vy lúc trời mưa ở phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên để chứng tỏ Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ vẫn chưa vượt qua được người tiền nhiệm.