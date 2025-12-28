Cười chảy nước mắt với loạt phim “không hài không lấy tiền” dịp Tết Dương lịch

HHTO - Ai cũng thích đón năm mới trong tiếng cười nên loạt phim chiếu rạp dịp này toàn những câu chuyện siêu hài hước đảm bảo khán giả nào cũng cười mỏi miệng mới về.

Đại Ca Ha Ha Ha

Phim xoay quanh Soon Tae - một tên xã hội đen đã “rửa tay gác kiếm” và đang ấp ủ ước mơ làm chủ một chuỗi nhà hàng. Thế nhưng sau khi ông trùm xã đoàn qua đời, Soon Tae bất đắc dĩ bị chỉ định “nối ngôi” và trở lại thế giới xã hội đen. Để né tránh “cơ hội” này, Soon Tae đề xuất cháu trai ông trùm Kang Pyo, người lại đang nuôi mộng làm vũ công tango và Pan Ho - tên gây rối vô cùng thiết tha làm đại ca. Từ ngôi vị tưởng như ai cũng khao khát, chiếc ghế ông trùm trở thành “đại chiến né chiêu” hài hước, với mục tiêu tìm ra kẻ “may mắn” nhất thống lĩnh cả xã đoàn.

Nội dung của Đại Ca Ha Ha Ha đã hài, dàn diễn viên lồng tiếng cho phiên bản Việt còn làm câu chuyện lầy lội hơn nữa. Bộ tứ NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa đã đủ làm bảo chứng cho các mảng miếng chọc cười của phim chưa nào?

Spongebob: Lời Nguyền Hải Tặc

Thương hiệu Chú bé bọt biển Spongebob vốn đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng với thành công của series hoạt hình gốc cũng như hàng loạt meme nổi tiếng trên mạng. Trong bộ phim điện ảnh hoàn toàn mới này, SpongeBob và nhóm bạn ở Bikini Bottom bước vào một chuyến phiêu lưu giữa lòng đại dương đầy hài hước, dẫn họ đến nơi sâu thẳm nhất dưới đáy biển, nơi chưa một miếng Bọt Biển nào từng đặt chân tới: Thế Giới Âm Ty. Khác với vẻ yên bình quen thuộc của Bikini Bottom, Thế Giới Âm Ty ngập tràn những mối nguy chưa từng thấy và vô số điều bất ngờ.

Chúc bạn năm mới luôn lạc quan như SpongeBob

Dù có đến một thế giới mới, SpongeBob vẫn luôn là hiện thân của sự lạc quan vô bờ bến. Cậu thích bắt sứa, tập karate và làm đầu bếp tại nhà hàng thức ăn nhanh Krusty Krab. Điều kỳ diệu là sự ngây thơ của SpongeBob không hề khiến cậu trở thành kẻ ngốc nghếch mà; ngược lại, cậu như ngọn hải đăng tỏa sáng niềm vui SpongeBob luôn tìm thấy niềm vui bất kể cuộc sống có vô lý hay khó khăn đến đâu và có sức truyền cảm hứng kỳ diệu.