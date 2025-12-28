Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Sau thành công của The Movie: Reze Arc, Chainsaw Man rục rịch trở lại với phần 2

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Theo thông tin từ nhà sản xuất, phần phim tiếp theo sẽ mang tên "Chainsaw Man - Assassins Arc", chuyển thể từ một trong những phân đoạn bùng nổ nhất trong nguyên tác manga của tác giả Tatsuki Fujimoto.

Teaser đầu tiên của "Chainsaw Man - Assassins Arc" được công bố tại sự kiện Jump Festa 2025 vừa qua. Video: MAPPA﻿

Chainsaw Man lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng, nơi các loài quỷ sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người. Câu chuyện xoay quanh Denji, một thanh niên không nơi nương tựa, nghèo khổ đến tận cùng. Bạn đồng hành duy nhất của cậu là Pochita, một con Quỷ Cưa nhỏ bé. Sau một biến cố bị sát hại, Pochita đã hòa làm một với trái tim của Denji để cứu sống cậu, biến cậu thành "Người Cưa".

Sau khi bị biến đổi, Denji được chiêu mộ trở thành thợ săn quỷ cho "Tổ chức An ninh Công cộng" (Public Safety Devil Hunters). Tại đây, cậu chàng không chỉ chiến đấu với các sinh vật hung tợn mà còn phải đối mặt với những âm mưu phức tạp từ thế giới loài người.

9481aa655b5ad4048d4b.jpg
Khác với các nhân vật chính đi tìm công lý hay báo thù, Denji được thúc đẩy bởi những khát vọng sinh tồn cơ bản nhất. Ảnh: MAPPA

Theo nguyên tác, Assassins Arc nối tiếp trực tiếp các sự kiện của Bomb Devil Arc từng xuất hiện trong movie Reze Arc. Sau khi đánh bại Reze, Denji dần trở nên nổi tiếng hơn, đồng thời cũng bị nhiều sát thủ nguy hiểm để mắt tới và săn đuổi. Tuyến truyện này kéo dài khoảng 18 chương manga và được xem là một trong những giai đoạn nhiều cao trào nhất nửa đầu Chainsaw Man.

535a155b946a1b34427b.jpg
Poster đầu tiên của "Assassins Arc" thể hiện rõ tinh thần tạo hình và phong cách nghệ thuật của Tatsuki Fujimoto﻿. Ảnh: MAPPA

Dù những thông tin chi tiết về dàn nhân sự hay ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm khi MAPPA tiếp tục đảm nhận vai trò sản xuất cho phần mới. Đây là studio đứng sau thành công của mùa phim đầu tiên cùng bản điện ảnh vừa qua, vốn nhận được "mưa lời khen" về chất lượng hình ảnh và âm thanh sống động.

d804f3d311ec9eb2c7fd-1.jpg
Reze và Denji là một trong những cặp đôi để lại nhiều tiếc nuối nhất trên màn ảnh rộng 2025. Ảnh: MAPPA

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, gameTrân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

image-19.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Anime #Manga #Chainsaw Man #Người Cưa #Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc #Chainsaw Man - Assassins Arc #MAPPA #Tatsuki Fujimoto

Xem thêm

Cùng chuyên mục