Sau thành công của The Movie: Reze Arc, Chainsaw Man rục rịch trở lại với phần 2

HHTO - Theo thông tin từ nhà sản xuất, phần phim tiếp theo sẽ mang tên "Chainsaw Man - Assassins Arc", chuyển thể từ một trong những phân đoạn bùng nổ nhất trong nguyên tác manga của tác giả Tatsuki Fujimoto.

Teaser đầu tiên của "Chainsaw Man - Assassins Arc" được công bố tại sự kiện Jump Festa 2025 vừa qua. Video: MAPPA﻿

Chainsaw Man lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng, nơi các loài quỷ sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người. Câu chuyện xoay quanh Denji, một thanh niên không nơi nương tựa, nghèo khổ đến tận cùng. Bạn đồng hành duy nhất của cậu là Pochita, một con Quỷ Cưa nhỏ bé. Sau một biến cố bị sát hại, Pochita đã hòa làm một với trái tim của Denji để cứu sống cậu, biến cậu thành "Người Cưa".

Sau khi bị biến đổi, Denji được chiêu mộ trở thành thợ săn quỷ cho "Tổ chức An ninh Công cộng" (Public Safety Devil Hunters). Tại đây, cậu chàng không chỉ chiến đấu với các sinh vật hung tợn mà còn phải đối mặt với những âm mưu phức tạp từ thế giới loài người.

Khác với các nhân vật chính đi tìm công lý hay báo thù, Denji được thúc đẩy bởi những khát vọng sinh tồn cơ bản nhất. Ảnh: MAPPA

Theo nguyên tác, Assassins Arc nối tiếp trực tiếp các sự kiện của Bomb Devil Arc từng xuất hiện trong movie Reze Arc. Sau khi đánh bại Reze, Denji dần trở nên nổi tiếng hơn, đồng thời cũng bị nhiều sát thủ nguy hiểm để mắt tới và săn đuổi. Tuyến truyện này kéo dài khoảng 18 chương manga và được xem là một trong những giai đoạn nhiều cao trào nhất nửa đầu Chainsaw Man.



Poster đầu tiên của "Assassins Arc" thể hiện rõ tinh thần tạo hình và phong cách nghệ thuật của Tatsuki Fujimoto﻿. Ảnh: MAPPA

Dù những thông tin chi tiết về dàn nhân sự hay ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm khi MAPPA tiếp tục đảm nhận vai trò sản xuất cho phần mới. Đây là studio đứng sau thành công của mùa phim đầu tiên cùng bản điện ảnh vừa qua, vốn nhận được "mưa lời khen" về chất lượng hình ảnh và âm thanh sống động.

Reze và Denji là một trong những cặp đôi để lại nhiều tiếc nuối nhất trên màn ảnh rộng 2025. Ảnh: MAPPA