Fan quốc tế khen V-ARMY hết lời vì hành động tinh tế với Jimin - Jung Kook

HHTO - Jimin - Jung Kook (BTS) khuấy đảo cõi mạng Việt với loạt khoảnh khắc du lịch Đà Nẵng cực gần gũi, thì V-ARMY cũng nhận "cơn mưa lời khen" từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế vì đã tinh tế bảo vệ quyền riêng tư cho hai nam idol.

Vừa qua, mạng xã hội Việt "dậy sóng" trước loạt khoảnh khắc Jimin và Jung Kook (BTS) du lịch Đà Nẵng trong chương trình Are You Sure?!. Đáng chú ý, các thông tin rò rỉ về chuyến du lịch của cả hai đã từng xuất hiện trên mạng xã hội Việt vào khoảng tháng 6/2025, nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất cho đến khi chương trình lên sóng.

Jimin - Jung Kook còn quyết định "cải trang" bí ẩn khi đến Hội An.

Mặc dù mê mẩn cảnh đêm Hội An, Jimin cũng có vẻ chần chừ khi nghe phố cổ hiện có rất đông du khách tập trung. Trái ngược với nỗi lo sợ của anh, các V-ARMY có mặt tại Hội An đã nhanh chóng nhận ra hai nam idol nhưng chỉ "thét trong lòng", lặng lẽ quay video làm kỷ niệm. Họ không đăng tải lên mạng xã hội, cũng nhắc nhau không lan truyền các thông tin này để đảm bảo riêng tư cho hai nam idol, đảm bảo không tiết lộ sớm cảnh quay từ show thực tế.

Kết quả là sau khi Are You Sure?! lên sóng vào ngày 24/12, "đại hội xả suộc (source)" của fan Việt bắt đầu mới khiến netizen vỡ lẽ. V-ARMY đã cẩn thận "ém" những thông tin này tận nửa năm trước khi show lên sóng.

Nhiều người từng bắt gặp cảnh hai nam idol ngồi thuyền ở Hội An, nhưng đợi đến tháng 12 mới đăng tải (Nguồn video: Tiktok @_h.phuc27).



Một "suộc" nho nhỏ khi Jung Kook và Jimin rời khỏi tiệm massage ở Đà Nẵng (Nguồn video: Tiktok @_lobikthjjk_).

Một bạn nhân viên từ tiệm massage này cũng chia sẻ mình chính là người đã đấm bóp cho Jung Kook. Bên cạnh những lời khen giọng ca SEVEN "trắng", "mũi đẹp", bạn nhân viên còn không quên yếu tố "bao ngáy" khiến ARMY cười ngất. Trước đó, chính nam idol cũng chia sẻ mình thư giãn đến mức ngáy "khò khò".

Nguồn video: Tiktok @mey_mey1310.

Ở một góc khác, khi rời khỏi nhà hàng hải sản thì cả hai nam idol còn không quên cúi người chào nhân viên nhà hàng. Vốn được biết đến với thái độ luôn lịch sự và gần gũi, hành động dễ thương này của hai em út nhà BTS khiến fan "đã yêu lại càng thêm yêu".

Hành động tinh tế này của V-ARMY đang nhận được "cơn mưa lời khen" từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu trên các nền tảng như X (Twitter) và Tiktok:

"Mình thật sự rất nể bạn vì chỉ đăng các video này sau khi show kết thúc."

"Giỏi lắm, ARMY ơi! Cảm ơn các bạn vì tôn trọng quyền riêng tư của các cậu ấy và chỉ "xả suộc" sau khi show lên sóng nhé!"

"Đây mới là cách hành xử đúng khi gặp idol. Lịch sự, văn minh và tôn trọng sự riêng tư của họ".

"Các ARMY Việt Nam đã đợi tận 6 tháng cho đến khi show kết thúc để tung ra những hình ảnh này. Nếu là tôi hẳn là cũng không làm được, cảm ơn các bạn rất nhiều".