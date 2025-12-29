Từ thành công của KATSEYE đến Tyla, đây là cách HYBE thâu tóm thị trường toàn cầu

HHTO - Trong một bước đi đầy tham vọng nhằm thực thi chiến lược "đa quốc gia, đa thể loại", trong năm 2025, tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc - HYBE đã chính thức thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác quản lý toàn cầu, các chi nhánh công ty tại nhiều quốc gia.

Trong năm 2025, HYBE đã thành lập một pháp nhân liên doanh mới mang tên NFO LLC, bắt tay với 2 nhân vật quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc châu Phi là Brandon Hixon và Colin Gayle - những người đã trực tiếp dẫn dắt sự nghiệp của Tyla từ những ngày đầu. Thông qua NFO LLC, HYBE đảm nhận vai trò quản lý, thúc đẩy sự hiện diện của nữ nghệ sĩ trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Thỏa thuận này không chỉ dừng lại ở việc quản lý nghệ sĩ đơn thuần. HYBE cam kết sẽ hỗ trợ tích cực cho Tyla trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm tổ chức lưu diễn quốc tế, chiến dịch marketing toàn cầu, khai thác bản quyền âm nhạc và phát triển các sản phẩm thương mại. Bên cạnh đó, sự hợp tác này còn mở ra cơ hội cho Tyla tiếp cận với nguồn lực sản xuất truyền thông đa phương tiện và mạng lưới đối tác thương hiệu khổng lồ mà HYBE đang nắm giữ tại cả thị trường châu Á và châu Mỹ.

HYBE sẽ trực tiếp đảm nhận vai trò quản lý toàn cầu của Tyla.

Ông Lee Jae Sang, CEO của HYBE nhận định: "Sự hợp tác này là một bước ngoặt trong chiến lược mở rộng của tập đoàn. Bằng cách kết hợp mạng lưới tài nguyên của HYBE với sự am hiểu văn hóa của Brandon Hixon và Colin Gayle, chúng tôi sẽ xây dựng một cầu nối bền vững để các tài năng châu Phi vươn tầm thế giới".

Sự kiện này là minh chứng rõ nét cho chiến lược "Global Localization" (Bản địa hóa toàn cầu) mà Chủ tịch Bang Si Hyuk đang rốt ráo theo đuổi. Nhìn từ thành công của nhóm nhạc đa chủng tộc KATSEYE - nhóm nữ bước ra từ chương trình sống còn The Debut: Dream Academy, hợp tác sản xuất và quản lý bởi HYBE America và Geffen Records, có thể thấy tập đoàn này đang áp dụng triệt để "công thức K-Pop" trong việc đào tạo, quản lý hệ sinh thái hạ tầng vào các nghệ sĩ bản địa tại những thị trường tiềm năng.

KATSEYE nhận đề cử "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" tại Grammys 2026, một trong những cột mốc đáng tự hào với các cô gái từng bị đánh giá sẽ mờ nhạt khi hoạt động theo mô hình K-Pop ở thị trường Mỹ-Latinh.

Bên cạnh đó, vào gần cuối năm 2025, HYBE vừa tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng sang khu vực Nam Á khi thành lập chi nhánh chính thức tại Ấn Độ. Ấn Độ hiện sở hữu lượng người dùng internet và tiêu thụ video trực tuyến khổng lồ, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Tuy nhiên, doanh thu từ âm nhạc tại đây từ lâu bị chi phối bởi dòng nhạc phim Bollywood.

HYBE thành lập chi nhánh chính thức tại Ấn Độ.

HYBE nhận ra rằng thế hệ Gen Z tại Ấn Độ đang có xu hướng tách rời khỏi các giá trị truyền thống để tìm kiếm những thần tượng có phong cách sống và âm nhạc mang tính quốc tế hơn. Bằng việc đặt chân đến Mumbai, HYBE đang muốn lấp đầy khoảng trống của thị trường "Pop nội địa" (I-Pop) đang còn sơ khai, nơi vốn chưa có một hệ thống đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp và bài bản như Hàn Quốc.

Đại gia đình HYBE đang ngày càng mở rộng.

Với các bước chuyển mình mạnh mẽ gần đây của gã khổng lồ K-Pop, ta có thể thấy đây không chỉ là một bước đi kinh tế, mà còn là một cuộc cách mạng về tầm nhìn của HYBE. Thay vì chỉ là một "công ty K-pop", tập đoàn này đang định vị mình là một đối trọng trực tiếp với các "ông lớn" như Universal Music Group hay Sony Music.