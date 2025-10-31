NewJeans tương lai mịt mờ khi không còn là "con cưng" của Min Hee Jin?

HHTO - Nếu Min Hee Jin có đủ lợi thế để rút lui an toàn trong vụ kiện với HYBE thì "những đứa con" của cô - NewJeans đang thất bại toàn tập trong cuộc chiến pháp lý với ADOR. Min Hee Jin được cho là đã thành lập công ty mới nhưng NewJeans khó có thể "về với vòng tay mẹ", đứng trên bờ vực mất tất cả.

Ngày 30/10, trong phiên tòa sơ thẩm,Tòa án Dân sự số 41 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã đưa ra phán quyết liên quan đến tranh chấp hợp đồng độc quyền giữa ADOR và nhóm nhạc nữ NewJeans. Toàn bộ các luận điểm của NewJeans bị bác bỏ trong đó có nghi vấn ILLIT đạo nhái, bị nhân viên coi thường, bị bôi nhọ thành tích, cáo buộc ADOR loại bỏ nhóm...

NewJeans sẽ phải chịu toàn bộ chi phí kiện tụng.

Tức là, ADOR thắng toàn tập và hợp đồng quản lý độc quyền với NewJeans vẫn còn hiệu lực. Trả lời truyền thông Hàn Quốc, đại diện pháp lý của NewJeans cho biết họ quyết định kháng cáo, thống nhất quan điểm rằng các cô gái không thể tiếp tục làm việc dưới trướng công ty khi lòng tin sụp đổ.

Kết quả này là điều fan K-Pop dễ dàng đoán trước. Ban đầu, dân mạng còn ủng hộ NewJeans mạnh mẽ. Nhưng khi nhóm bắt đầu ra tòa và đưa ra luận điểm mơ hồ, cảm tính và không có đủ bằng chứng xác thực để đáp lại ADOR, netizen dần mệt mỏi và quay ngược chỉ trích NewJeans cùng gia đình là vô ơn và thiển cận. Các cơ quan có thẩm quyền cũng không ít lần tuyên bố đứng về phía ADOR, ủng hộ phán quyết của tòa án nhằm tạo sự công bằng và củng cố niềm tin vào nền công nghiệp giải trí.

Việc NewJeans nỗ lực kháng cáo gần như có thể nhìn thấy trước kết quả là thất bại. Theo truyền thông Hàn, hợp đồng độc quyền của nhóm với ADOR có thời hạn đến ngày 31/7/2029 (7 năm), thậm chí có thể dài hơn do NewJeans sẽ phải hoạt động bù cho thời gian tạm dừng do kiện tụng.

Dù phía ADOR tuyên bố họ đang chuẩn bị cho màn trở lại của nhóm và sẽ ủng hộ hết sức cho hoạt động của các cô gái theo đúng hợp đồng, thì công chúng tin rằng đó vẫn là tương lai đầy tăm tối của NewJeans. ADOR - công ty con của HYBE có đủ tiềm lực và tài chính để phát triển một nhóm nhạc thần tượng khác "biết nghe lời" hơn.

Họ đã từng đầu tư khoảng 21 tỷ won (hơn 380 tỷ đồng) cho việc ra mắt của NewJeans. Tuy nhiên, việc tranh chấp xảy ra bị coi là "sự phản bội" sẽ trở thành tiền đề khiến ban lãnh đạo khó có thể chi mạnh như trước.

Trong quá trình hoạt động, âm nhạc đến hình tượng của nhóm được Min Hee Jin và ê-kíp ADOR định hướng kỹ càng. Dấu ấn cá nhân cho thấy NewJeans có thể tự lực cánh sinh quá mỏng manh để công chúng tin rằng nhóm có khả năng tự bơi khi không còn người nâng đỡ.

NewJeans vẫn có thể dừng hợp đồng độc quyền với ADOR bằng cách nộp bồi thường nhưng nhóm sẽ phải gánh khoản nợ hàng nghìn tỷ đồng. Đây sẽ là rào cản lớn trong việc các cô gái muốn hợp tác với công ty giải trí khác nếu vẫn theo con đường nghệ thuật.

Cách đây không lâu, truyền thông Hàn đưa tin, Min Hee Jin đã thành lập công ty riêng mang tên ooak, đăng ký kinh doanh là quản lý nghệ sĩ giải trí, sản xuất, phân phối nhạc, tổ chức biểu diễn, sự kiện. Đây là dấu hiệu cho thấy cô đang bắt đầu lại sau khi có được ưu thế sau thời gian đấu tố với HYBE.

Một số fan từng hi vọng NewJeans sẽ chiến thắng trong việc tách ra hoạt động độc lập để trở về với "mẹ đẻ" Min Hee Jin. Tuy nhiên, kết quả phiên tòa sơ thẩm đã chặt đứt hi vọng này. Kể từ khi tranh chấp nổ ra, NewJeans luôn thể hiện sự ủng hộ vô điều kiện công khai trên truyền thông và cả phiên tòa dành cho Min Hee Jin. Trong khi phía cựu CEO ADOR hiếm khi có động thái ủng hộ tố tụng của "con gái" mà chỉ bày tỏ sự hạnh phúc khi được NewJeans cổ vũ, thậm chí còn vướng vào nghi vấn lộ đoạn tin nhắn "nấu xói" NewJeans.

Không ít người cho rằng Min Hee Jin sẽ hạn chế liên quan hết mức vào đấu tố của NewJeans và ADOR. Ở góc độ người kinh doanh và sáng tạo, cô đủ mối quan hệ và khả năng để kêu gọi đầu tư để tạo ra "đứa con khác". Bên cạnh đó, có những khán giả vẫn ngóng chờ NewJeans sẽ trở lại với sản phẩm đầy mới mẻ như cách nhóm từng làm.