Fan EXO phản đối màn comeback với đội hình 6 người: Lay khó bù khoảng trống CBX?

HHTO - EXO vừa thông báo tổ chức fan meeting vào cuối năm, mở đường cho album mới sau thời gian dài im ắng. Tuy nhiên, SM Entertainment xác nhận nhóm chỉ hoạt động với đội hình 6 thành viên, bao gồm sự trở lại gây tranh cãi của Lay nhưng thiếu vắng bộ ba giọng ca chủ lực CBX (Chen – Baekhyun – Xiumin). Thông tin này khiến cộng đồng EXO-L thất vọng, nhiều fan cho rằng màn tái xuất này chưa thể đại diện cho “EXO trọn vẹn”.

EXO thông báo trở lại với fan meeting EXO'verse vào tháng 12/2025, cũng là khởi động cho việc phát hành album phòng thu thứ 8 dự kiến ra mắt quý I của năm 2026. Đội hình 6 thành viên lần này gồm Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun, Lay, đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều cùng sự phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ, chủ yếu do sự thiếu vắng của bộ ba Chen, Baekhyun, Xiumin (CBX) và sự trở lại của Lay.

Thông báo tái xuất của EXO cùng đội hình chỉ 6 thành viên gây tranh cãi.

Khoảng trống "main vocal" không thể bù đắp

Trong đội hình EXO, Baekhyun, Chen và D.O. là ba thành viên đảm nhận vai trò giọng ca chính. Cả Baekhyun và Chen không tham gia đồng nghĩa với việc nhóm mất đi 2/3 main vocal giàu nội lực nhất trong khi các bản hit của nhóm đều không thể thiếu phần hòa giọng xịn xò của họ.

EXO luôn được biết đến là nhóm nhạc hàng đầu Gen 3 với khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa vũ đạo mạnh mẽ và giọng hát nội lực. Sự thiếu vắng Baekhyun và Chen tạo ra một khoảng trống lớn khiến nhiều người hâm mộ lo ngại về chất lượng và sự trọn vẹn trong các ca khúc của album thứ 8 sắp tới. Cộng đồng EXO-L (fandom của EXO) tiếc nuối khi phải chứng kiến một màn tái hợp "không có phép màu" nào trong tháng 12.

CBX vắng mặt được cho là do tranh chấp pháp lý dai dẳng với SM Entertainment liên quan đến vấn đề hợp đồng và thanh toán doanh thu kéo dài từ năm 2024. Một số người hâm mộ cho rằng động thái hoạt động nhóm với chỉ 6 thành viên, trong khi tranh chấp với CBX chưa được giải quyết giống như một chiến lược "dồn CBX vào đường cùng".

Sự thật rằng dù các thành viên đã hoạt động độc lập, CBX vẫn giữ mối quan hệ tốt với các thành viên còn lại. Fan nhận ra lịch trình tháng 12 của cả ba đều trống, cho thấy họ sẵn sàng hợp tác nếu được liên lạc càng làm tăng sự bất mãn của người hâm mộ đối với cách SM làm việc.

Sự trở lại tranh cãi của Lay

Lay đã kết thúc hợp đồng độc quyền với SM từ năm 2022. Nhưng từ trước đó, bắt đầu từ khi anh trở về Trung Quốc tập trung cho các hoạt động cá nhân, Lay - Trương Nghệ Hưng đã hiếm khi tham gia vào các sản phẩm nhóm. Sự trở lại đột ngột của anh chia fandom thành nhiều luồng ý kiến.

Lay từng đăng tâm thư thông báo rời khỏi công ty ngay trong ngày kỷ niệm 10 năm ra mắt cùng EXO

Một bộ phận fan phản đối gay gắt, đặt câu hỏi về tính công bằng khi Lay từng gây thất vọng vì thông báo rời công ty đúng ngày kỷ niệm 10 năm ra mắt của EXO. Họ cũng lập luận rằng thời gian Lay dành cho hoạt động solo còn nhiều hơn so với hoạt động cùng nhóm, đặt nghi vấn về lý do anh tham gia một sự kiện mang tính kỷ niệm của EXO.

Người hâm mộ nghi ngờ sự trở lại này là một chiến lược kinh doanh của SM, nhằm tận dụng danh tiếng của Lay để củng cố danh tiếng nhóm tại thị trường Trung Quốc.

Với fan K-pop lâu năm, việc nội bộ EXO-L chỉ công nhận đội hình 8 thành viên không còn là điều xa lạ. Gần 10 năm kể từ khi các thành viên người Trung trở về quê hoạt động riêng, dấu ấn của họ trong nhóm ngày càng mờ nhạt. Chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng việc Lay góp mặt trong fan meeting sắp tới là “không cần thiết”.

Ngược lại, cũng có những người ủng hộ việc Lay trở về vì dù sao anh cũng là người đã đồng hành với nhóm từ những ngày đầu. Anh cũng giữ quan hệ tốt với các thành viên nên làn sóng phản đối của fan có thể làm họ khó xử.

"Thà là 5 hay 8 gì cũng được, tôi không chấp nhận OT6 này" là bình luận của một EXO-L được nhiều người ủng hộ.

Sự phản đối càng trở nên mạnh mẽ hơn trong cộng đồng fan Việt Nam. Nhiều người hâm mộ tuyên bố sẽ "tẩy chay" đợt trở lại này của EXO nếu có Lay xuất hiện vì anh từng dùng ảnh đại diện là hình bản đồ phi pháp chứa "đường lưỡi bò" trên tài khoản mạng xã hội trong suốt 2 năm.

Dù vậy, với đội hình 6 thành viên, fan meeting sắp tới vẫn được xem là phép thử quan trọng cho chặng đường mới của EXO, đặc biệt khi các thành viên còn lại đều đang phát triển sự nghiệp cá nhân tích cực. Cộng đồng EXO-L vẫn giữ nguyên hy vọng vào một "phép màu" trong tương lai, mong vụ kiện giữa CBX và SM sớm kết thúc để tinh thần "We are one" của EXO được vẹn nguyên.