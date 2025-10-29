Làm Chồng Em Nhé: Phân cảnh gây bất bình vì dung túng tội phạm, nhà đài gỡ video

HHTO - Không liên quan đến tuyến tình cảm của đôi chính Wooju - Meri (Choi Woo Shik - Jung So Min), tình tiết đang gây tranh cãi của "Làm Chồng Em Nhé?" (Would You Marry Me) là cảnh thúc đẩy love-line cho đôi phụ.

Cảnh này nằm trong Would You Marry Me tập 6, cũng là tập mới nhất (lên sóng vào tối 25/10). Yoon Jin Kyung (Shin Seul Ki đóng) đang thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho một người bị ngừng tim trong công viên. Mọi người đều quan tâm đến người gặp nạn, còn Jin Kyung - một bác sĩ chỉ quan tâm đến bệnh nhân nên không để ý một kẻ đang thích thú quay lại góc trang phục hớ hênh của Jin Kyung.

Baek Sang Hyun (Bae Na Ra đóng) phát hiện kẻ gian. Anh cởi áo khoác, đưa cho Jin Kyung, thay cô thực hiện CPR. Sau khi đưa bệnh nhân lên xe cứu thương, Sang Hyun tóm cổ gã quay lén, "tác động vật lý" sơ sương, giật điện thoại lướt một lượt bộ sưu tập ảnh để xem anh ta có từng làm điều tương tự hay không.

Sang Hyun vừa xóa ảnh, video về Jin Kyung trong điện thoại của hắn vừa cảnh báo: "Quay phim lén có thể bị phạt tới 7 năm tù hoặc phạt hành chính tới 50 triệu won (hơn 900 triệu đồng). Lần này tôi bỏ qua vì có vẻ cậu vi phạm lần đầu nhưng lần sau thì không có chuyện khoan nhượng đâu".

Sang Hyun ngầu, tử tế và tốt bụng. Nhưng nhiều khán giả Hàn lại thấy tình tiết này xây dựng không tinh tế và coi nhẹ hành vi phạm tội của tội phạm tình dục. Đạo diễn và biên kịch hoàn toàn có thể khiến phân cảnh này trọn vẹn và có tính răn đe hơn khi để nam phụ báo cảnh sát và để gã quay lén kia chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Dân mạng Hàn viết trên các diễn đàn bàn luận: "Điều anh ấy cần làm là báo án chứ không phải cầm điện thoại bỏ đi", "Họ chỉ cố làm nam phụ trông thật ngầu nhỉ", "Phụ nữ là người chịu tổn thương trong khi nhân vật nam lại là người quyết định cuối cùng, cách thể hiện này như xúc phạm người xem vậy"...

Nhà đài đã đăng đoạn cắt này lên YouTube như một cách quảng bá phim. Phần bình luận dưới video ngập tràn chỉ trích buộc họ phải gỡ/ ẩn video và một số video khác liên quan đến tập 6 của Would You Marry Me?. SBS không đưa ra phản hồi chính thức nào về phân cảnh tranh cãi trên.

Trước đó, Would You Marry Me? nhận được phản ứng tích cực từ khán giả bởi nội dung nhẹ nhàng, hài hước. "Phản ứng hóa học" của đôi chính - phụ đều ổn. Phim đạt rating cao nhất ở tập 5 với 7.5%.